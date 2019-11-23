جيجي حديد تطلق ترند ظلال عيون 2020 من السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - اطلقت جيجي حديد ترند مكياج عيون شتاء 2020 بالتعاون مع أخصائي التجميل العالمي "باتريك تا". ترند المكياج هذا الموسم هو المكياج الذهبي المشبّع، وهو يشهد إختلافاً واضحاً على يد هذا الخبيرالذي إختار جيجي لروتين الجمال في الشتاء. أول مرة ظهرت فيها النجمة بهذا المكياج كان على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز CMA، مكياج بالذهب المشبّع الفاقع حتى منتصف العين دون أن يغطي الجفن كلّه، حيث إنخفض حجم الذهب الأصفر في المنتصف.

مكياج حديد زاد توهّجاً بأحمر الخدود الدراقي الخفيف الذي أدى إلى رفع شفتها المتدلية، وأقراط أذن طويلة تغطيه خصلات شعرها الأشقر. جاذبية جيجي في تلك الليلة حوّلت هذا المكياج إلى ترند لسهرات 2020 قد تبدأ السيدات إعتماده ليلة رأس السنة.

مكياج البرونزي-ميتاليك أيضاً سيكون ترند هذا الشتاء بحسب باتريك؛ حيث يعتمد ألوان الدراق الخفيفة مع لمعة فوق ظلال العيون، واعتماد قلم تحديد الشفة باللون البنيّ مع البرونز.

جيجي حديد

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مكياج المونوكروم

مكياج المونوكروم هو الترند للنجمات

خبير تجميل النجمات باتريك تا كان قد أطلق مجموعة مستحضرات نالت إستحسان النجمات منها مجموعة من زيوت الجسم، وتلميع الشفاه ومنتجات لإضفاء التوهّج بإطلالة تليق بالسجادة الحمراء وصور إنستقرام. مكياج "المونوكروم" لاقى القبول الأكبر في الأوساط التجميلية، وهو عبارة عن مكياج مخملي يعتمد على تلوين الشفاه بعد غمسها بكريمات. عن أحمر الخدود الجديد، قال باتريك إنّه مغروس بزبدة الشيا بطريقة ناعمة ومطحونة حتى تعطي قالباً ناعم الملمس كالحرير، فيما تأتي أقلام الشفاه أحادية اللون في أنبوب قلم بقلب جديد. إنّ مكياج المونوكروم "أحادي اللون" هو فن مطابقة الظلال التي تضعينها على عينيك وشفتيك، وقد يعني أحيانًا نفس أحمر الخدود أيضًا، وقد يُحظى بشعبية خاصة على السجادة الحمراء. تم إطلاق برنامج مكياج "Monochrome Moment" من المنتجات الجديدة للشفاه والخدود–المذكورة أعلاه، على المشاهيرهذا الموسم، منهن اليساندرا أمبروسيو، وشاي ميتشل، وبريانكا شوبرا.

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جيجي حديد بالمكياج الذهبي

بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا



حتى الفتاة السمراء يُليق بها مكياج المونوكروم. وهنا بريانكا تبدو رائعة بريانكا بحسب الخبراء. المكياج يبدو أحادي اللون، وذلك عبر إعتمادVelvet Blush الخاص مع ظلال عيون "She seductive"، ولون بني داكن على العينين. أمّا أحمر الشفاه، فيجب علينا أن نتأكد من أنّه يطغى على لون البشرة لكن بدرجة واحدة فقط.

الذهبي المشبّع إنطلق منذ أشهر

جيجي حديد



المكياج الذهبي ليس وليدة هذا الأسبوع. فقد ظهرت جيجي منذ سبعة أسابيع بمكياج ذهبي على ظلال العيون إنّما بشكل خفيف على شكل خط مستقيم نفّذه خبير المكياج نفسه.كما ظهرت جيجي منذ سنة بهذا المكياج وبأنامل باتريك تا أيضاً، لكنه لم يصبح ترند حينها، ووصفه البعض بأنّه فاقع بعض الشيء. فهل سينجح جيجي وباتريك هذه المرة بتعميم هذه الموضة في عالم التجميل؟



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