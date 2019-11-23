طرق فعّالة لمقاومة جفاف البشرة في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - أكثر ما يتعرض للضرر في فترة الشتاء هي البشرة بسبب برودة الطقس، حيث تصاب بالجفاف والتشققات والخشونة، سواء بشرة الوجه أو الجسم ككل، ولتفادي حدوث ذلك وللحفاظ على صحة ونضارة البشرة، إليكن طرقًا فعالة لمقاومة جفاف البشرة في الشتاء وهي:
طرق فعالة لمقاومة جفاف البشرة في الشتاء:
عناية بالبشرة الدهنية في خطوات بسيطة
• شرب الماء الكافي مهم للحفاظ على رطوبة البشرة في الشتاء.
• تناول الخضر والفواكه وخاصة الغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ.
• التقليل من الاستحمام في الماء الساخن بسبب تأثيره على زيوت البشرة.
• ترطيب البشرة والعناية بنظافتها مهم للحفاظ على صحتها في الشتاء.
• وقاية البشرة من العوامل الخارجية وعدم الاستغناء عن واقي الشمس في فصل الشتاء.
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• استخدام الزيوت الطبيعية وترطيب البشرة أسبوعيًا بها؛ للحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف بسبب برودة الطقس.
• التركيز على الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 الذي يحمي البشرة، ويساعد على نضارتها مثل المكسرات والأسماك.
• التقليل قدر الإمكان من مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة فهي مدرة للبول وتسبب قلة السوائل في الجسم وبالتالي جفاف البشرة.
• وأخيرًا والأهم ارتداء الملابس المناسبة والتي لا تسبب أي احتكاك أو تهيج للبشرة.
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