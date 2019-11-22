"قصير أو مكشوف".. رانيا يوسف بأزياء "جريئة" في مهرجان القاهرة السينمائي

3 إطلالات متباينة وجريئة، خطفت بهن الفنانة رانيا يوسف الأنظار، على مدار مشاركتها في الأيام الأولى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، "هن" يرصدهم كالتالي:

أطلت الفنانة اليوم، بـ"توب" أبيض غير منقوش، مع اختيارها "جيب" قصيرة، تجمع بين الأبيض والأخضر، خلال حضورها "ريد كاربد" فيلم "سيدة البحر" في ثالث أيام المهرجان.

في ثاني أيام المهرجان، أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

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وجاءت الإطلالتين، عقب إثارتها للجدل، بأزيائها الجريئة في حفل الافتتاح، مرتدية فستان أسود مكشوف من الظهر، وتميز بأنه طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وترند تويتر.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".