عطور شتوية مميزة... دللي نفسك بها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - يشكل شراء العطور في أحياناً كثيرة، فرصة أمام المرأة لتغيير حالتها المزاجية الى الأفضل، وإرضاء شغفها في الحصول على أفضل العطور العالمية، التي تضفي على إطلالتها الرقي والفخامة. فإن كنت ترغبين في تدليل نفسك بعطر شتوي أنيق وجذاب، سنعرفك في هذا المقال الى عطور شتوية دافئة ومميزة لتجعليها هديتك الأجمل هذا الشتاء.



Idôle Eau de Parfum

يشكل هذا العطر من لانكوم Lancôme، مزيجاً راقياً من الياسمين والورد والفانيليا والبرغموت والمسك الأبيض، وهو عطر ناعم ومريح جداً، يجعلك تمضين أوقاتك النهارية في فصل الشتاء بكل نشاط وحيوية. إنه عطر كلاسيكي بمضمون جديد سيضفي على إطلالتك أناقة فائقة وجاذبية مطلقة، فلا تترددي في جعله أجمل هدية ترضين بها شغفك بالعطور.

Idôle Eau de Parfum



Paris Riviera Eau De Toilette Spray

في حال كنت بحاجة الى ما يفرحك ويبدل مزاجك نحو الأفضل، فإن شراء هذا العطر يفي بالغرض، فهو يجسد حيوية الحياة على الشاطئ، لتعيشين هذه اللحظات في ظل الأجواء الباردة. يشكل Paris Riviera Eau De Toilette Spray مزيجاً مثالياً من خشب الصندل والياسمين وأزهار البرتقال الصقلي، والأزهار البيضاء الناعمة التي تمنحك رائحة ناعمة جداً وخفيفة، لكن في الوقت نفسه تبقى ثابتة لا تفارقك طوال الوقت.

Paris Riviera Eau De Toilette Spray



Métallique Eau De Parfum

إذا كنت من عاشقات نغمات الفانيليا الناعمة وخشب الصندل، فلا تترددي في تدليل نفسك بهذا العطر الراقي من توم فورد Tom Ford، الذي يشتمل أيضاً على مجموعة من أجمل النغمات، مثل البرغموت والأزهار البيضاء والفلفل الوردي، ما يشكل مزيجاً مثالياً من الأخشاب والزهور، يدوم من الصباح وحتى المساء.

Métallique Eau De Parfum



Light di Gioia Eau de Parfum

هذا العطر الزهري المضيء من جيورجيو أرماني Giorgio Armani سيطرد أي شعور بالإحباط والكآبة لديك خلال الأجواء الباردة، فهذا العطر سينقلك الى رحلة استجمام في البحر المتوسط حتى عندما يكون البرد مخيماً على يومك، فالغاردينيا والياسمين اللذان يرتكز عليهما هذا العطر كفيلان بأن يحولا مزاجك الى الأفضل. كما يشتمل أيضاً على نغمات المسك الأبيض والبرغموت.

Light di Gioia Eau de Parfum



Byzance Eau De Toilette Spray

يمزج هذا العطر المميز بين نغمات رائعة غالباً ما تدخل في تركيبة أفخم العطور، فهو يتركز على روائح البرغموت والورد والفريزيا والمسك والفانيليا. وهو بالتأكيد سيشكل هدية رائعة تدللين نفسك بها وتضفين على إطلالتك لمسة في غاية الجمال.

Byzance Eau De Toilette Spray

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