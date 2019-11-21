تكبير الأرداف والمؤخرة بعيداً عن الجراحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - تهتمّ المرأة كثيراً بإبراز جمالها، عبر الاعتناء ببشرتها أو برشاقتها أو بالحفاظ على قوام متناسق، من دون أن تُفلح دائماً في مسعاها. فإذا اكتملت للمرأة مقوّمات جمالها، فقد لا تنُعم بمؤخرة مثالية، عظيمة الحجم، ذات ردفين مكتنزين، ما ينقص من جاذبيتها ويمنعها من ارتداء ما ترغب فيه من ملابس تُبرز جمالها، فتدور بحثاً عن حلّ!

فإذا كنت ترغبين في زيادة حجم الأرداف والمؤخرة من دون عمليات جراحية، فلا تتردّدي في تطبيق هذه الوصفة الطبيعية والآمنة، التي اختارها لك موقع "الخليج 365 نت"، ويوردها في السطور الآتية:

زيت الحلبة والخميرة لـ تكبير المؤخرة

زيت الحلبة والخميرة

استعيدي نضارة بشرتك في أقل من أسبوع

تعتبر هذه الوصفة سهلة ونتائجها سريعة وفعّالة، لأن مكوناتها متوفرة في المنزل. تحضّر هذه الخلطة عن طريق طحن حبيبات الحلبة وغليها جيداً، ثمّ إضافة الخميرة ومزجها للحصول على مادة متماسكة. قومي بوضع المزيج على المؤخرة، ثمّ دلّكي جيداً. طبّقي هذه الوصفة ليلاً، وانتظري حتى الصباح، ثمّ استحمي بالماء الدافئ. كرّري هذه الوصفة في كل يوم للحصول على القياس المرغوب.

زيت الزيتون والسمسم لتكبير الأرداف

زيت الزيتون والسمسم

تسمين الوجه بوصفات فعالة ومجربة

قومي بتدليك الأرداف بزيت الزيتون؛ فهو يساعد على نمو عضلات الأرداف بصورة كبيرة، كما يساعدها على كسر حواجز البروتين؛ فالبروتين يقلل من نمو العضلة. يمكنك أيضاً استخدام زيت السمسم مع القليل من الحلبة المغلية بالماء، وامزجيهما حتى بلوغهما درجة التماسك. بعدها، ضعي المزيج على منطقة الأرداف، وقومي بتدليكها جيداً. كرّري هذه الوصفة يومياً، لمدّة أسبوع، كي تحصلي على النتيجة المرجوة.

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