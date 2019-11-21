4 تسريحات شعر ناعمة ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - ينعكس التحوّل في الفصول على إطلالة المرأة بشكل عام، وتسريحات الشعر بشكل خاص، لا سيما أن الموضة تتبدّل من موسم الى آخر، فتظهر صيحات شعر جديدة سرعان ما تصبح رائجة بين النساء. ومؤخراً، برزت 4 تسريحات شعر ناعمة ستكون ترند شتاء 2020، بعضها مزين بأكسسوارات شعر رائجة جداً، فتعرفي إليها في هذا المقال، واختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الشينيون المنخفضة

تسريحة الشينيون المنخفضة



إذا كنت تميلين الى التسريحات الناعمة والكلاسيكية في إطلالاتك اليومية ومقابلات العمل، وترغبين في اعتماد تسريحة شعر تجمع البساطة والأناقة، وتكون عملية في الوقت نفسه، لا تترددي هذا الشتاء في اعتماد تسريحة الشينيون المنخفضة، فهي ترند هذا الشتاء، وستمنحك إطلالة أنيقة جداً ومظهراً أنثوياً جذاباً. ولإضفاء لمسة مميزة على تسريحتك، اتركي بعض الخصل منسدلة على جانبي وجهك.



تسريحة الضفائر المزينة باللؤلؤ

تسريحة الضفائر المزينة باللؤلؤ



لا شك أن تسريحة الضفائر هي إحدى أكثر تسريحات الشعر نعومة ورواجاً، وهي أيضاً ستكون ترند هذا الشتاء. ولأن اللؤلؤ هو من أبرز أكسسوارات الشعر الرائجة لهذا الشتاء، ننصحك باعتماد تسريحة الضفائر المنسدلة المزينة بحبات اللؤلؤ الناعمة، واعتمديها على طول الضفائر المنسدلة، الناعمة والطويلة.



تسريحة التموجات الناعمة

تسريحة التموجات الناعمة



هذه التسريحة الناعمة ستشكل خياراً رائعاً للمرأة هذا الشتاء، مهما كان طول شعرها، طويلاً كان أو قصيراً أو متوسط الطول، فهي إحدى تسريحات الشعر الرائجة التي تجعل شعرك يبدو كثيفاً، إضافة الى أنها تمنحك إطلالة مميزة كإطلالات نجمات هوليوود، فلا تترددي في اعتمادها هذا الشتاء، لا سيما أنها تلائم مختلف الأوقات، اليومية والمسائية.



تسريحة الشعر المستقيم المزين بالعصابات المخملية

تسريحة الشعر المستقيم



تسريحة الشعر المستقيم لا تغيب إطلاقاً عن أي موسم من المواسم، كونها تسريحة ناعمة وأنيقة وعملية جداً، وتبرز جمال الشعر، بالتالي ضعيها على قائمة خياراتك لهذا الشتاء في ما يخص تسريحات الشعر، فهي تسريحة رائجة جداً وتمنحك مظهراً أنثوياً غير متكلف. ولإضفاء لمسة مميزة وعصرية على هذه التسريحة، زينيها بعصابة الشعر المخملية باللون الذي ترغبين فيه، خصوصاً أنها أحد أكسسوارات الشعر الأكثر رواجاً لشتاء 2020.

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