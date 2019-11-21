إطلالات بلقيس الراقية باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - اللون الأبيض سيطر على الموضة هذا الموسم، وشاهدنا منه أجمل التصميمات على منصات العروض وضمن مجموعات دور الأزياء العالمية، وهذا اللون يوحي كثيرًا بالأناقة ولا سيما عندما يتم تنسيقه بأسلوب أنثوي ناعم بعيد عن البهرجة، كما تفعل بلقيس فتحي التي تعشق الأبيض وكثيرًا ما تختاره لاطلالاتها الرسمية والكاجوال، ولمختلف المناسبات، وهذا اللون يليق بها كثيرًا ولا سيما ببشرتها السمراء، كما وأنه يُبرز جمالها الطبيعي بطريقة مميزة، وقد جمعنا اليوم بالصور اطلالات بلقيس فتحي الراقية باللون الأبيض، وإليكِ بعض الأمثلة.



بلقيس فتحي ناعمة في اطلالة راقية بالأبيض

اطلالة بيضاء راقية تألقت بها بلقيس فتحي



كما ذكرنا فإنّ اللون الأبيض يلائم بلقيس فتحي كثيرًا ولا سيما حين تنسقه بأسلوب ناعم مثل هذه الاطلالة، التي اختارت فيها قميصًا باللون الأبيض أكمامه متوسطة الطول ومنفوخة، وهذا النوع من الأكمام رائج جدًّا هذا الموسم، وقد نسقت معه تنورة بخصر عالٍ بيضاء أيضًا، وزينت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة باللونين الماسي والأخضر.





بدلة رسمية باللون الأبيض تألقت بها بلقيس فتحي

لقيس فتحي في بدلة بيضاء من الكسندر مكوين





غالبًا ما نشاهد بلقيس فتحي في تصميمات فساتين السهرة الفاخرة ذات الطابع الأنثوي، لكنها هنا اعتمدت لوك عصريًّا وذا طابع شبابي نوعًا ما، حيث إنها اختارت بدلة رسمية باللون الأبيض من ألكسندر مكون Alexander McQueen مؤلفة من جاكيت بليزر بقصة مبتكرة، وبنطلون بتصميم كلاسيكي، وقد نسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ من اللون نفسه، ومجوهرات ذهبية بارزة.





فستان أبيض فاخر اختارته بلقيس فتحي

بلقيس فتحي في فستان أبيض من أزي أند أوستا



الفساتين الفاخرة المستوحاة من فساتين الأميرات، هي من التصميمات المفضلة بالنسبة لبلقيس وتناسبها كثيرًا بسبب قوامها النحيف، وهذه الاطلالة التي اختارتها في فستان باللون الأبيض من أزي أند أوستا Azzi&Osta كانت مميزة جدًّا، حيث وبالرغم من ضخامة حجم الفستان، غير أنه بدا أنثويًّا وناعمًا وناسب بلقيس كثيرًا، والتطريز بالكريستال الذهبي عليه، زاد اللوك أناقة.

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بلقيس فتحي في اطلالة شرقية باللون الأبيض

بلقيس فتحي في قفطان أبيض من زينة زكي





تعتمد بلقيس فتحي في الكثير من الأحيان اطلالات شرقية في القفاطين الفاخرة، مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها في إحدى المناسبات، واختارت فيها قفطانًا مميزًا باللون الأبيض من زينة زكي Zeena Zaki مطرزًا باللون، الفضي وقصته أنثوية محددة الخصر وأكمامه طويلة تنتهي بالدانتيل.



شاهدي بالصور أجمل اطلالات بلقيس الراقية باللون الأبيض، والتي اعتمدتها في مختلف المناسبات واختارت فيها تصميمات أزياء منوعة، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ بحسب المناسبة.

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