اكسسوارات شعر مزينة لخريف وشتاء 2019-2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - برزت في عروض الأزياء لـ خريف وشتاء 2019-2020 اكسسوارات شعر بتصاميم لافتة، من وحي صيحات الشعر . "الخليج 365" اختارت لك مجموعة من اكسسوارات الشعر لاضفاء لمسة من الأنوثة على إطلالة للمرأة العصرية الباحثة عن التألق في إطلالتها سواء العصرية كانت أم الكلاسيكية. فمن اكسسوارات الشعر المزينة بحبات اللؤلؤ الساحرة الى تلك المزخرفة بأشكال هندسية لافتة وصولاً للأوشحة الحريرية، يمكنك اختيارها لتزيني بها تسريحة شعرك وتواكبي أبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام.





اكسسوارات شعر بأشكال هندسية

اكسسوارات شعر بأشكال هندسية



لمشابك ودبابيس الشعر ليست جزءًا من مظهرنا اليومي. ولكن، من المعروف أنها تضيف شيئًا مميزًا إلى تسريحة الشعر، واضفاء إضافة لمسة من السحر إلى إطلالة المرأة.

برزت مشابك الشعر في عروض Vivetta، على شكل أوراق جميلة، مصنوعة من الفضة ومزينة بحبيبات اللؤلؤ الملونة. وزينت المشابك الفضية والكريستال شعر العارضات. وقد تمّ تطبيقها على كلا الجانبين، أو نحو الخلف، كما واعتمدت لتزيين الضفائر الصغيرة للمزيد من التألق.

وأتت المشابك المعدنية الداكنة في فيرساتشي لتناسب أجواء المجموعة في التسعينيات. وأضافت الأحجار الذهبية المرصّعة بالأحجار الكريمة الملونة قدرًا من التألق. أما في آشيش، ظهرت المشابك المرصّعة بالمجوهرات لابراز الشعر المستعار لعارضات الأزياء.

اكسسوارات شعر مزينة بسلاسل معدينة



كسسوارات شعر مزينة بسلاسل معدنية



سريحات شعر مزينة بسلاسل مصنوعة من المعدن الداكن تارًة، والمصنوعة من الذهب تارًة أخرى، ظهرت بشكل بارز في العديد من عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019-2020.

وعلى سبيل المثال، في كريستيان سيريانو، تمّ ربط السلاسل الرفيعة بخيوط من الشعر، ثم تم سحبها معها في شكل ذيل حصان منخفض، مما أضفى لوكًا جميلًا بشكل ملفت. كما وتمّ اعتماد سلاسل الوصلات الكبيرة في Balmain، للحصول على عصابات رأس مثالية، مما أضاف لمسة دراماتيكية تجمع بين العصرية والأناقة.



اكسسوارات شعر مزخرفة



للمناسبات الخاصة، حرص المصممون على اعتماد تسريحات شعر مزيّنة بسلاسل مرصعة بألوان الفضة والذهبي أو الاثنان معاً، واعتمدت كغطاء للرأس بالكامل. يمكنك اعتماد هذه الصيحة من وحي عرض Andreas Kronthaler لـ Vivienne Westwood المزخرفة بالخرز أو المعدن.

اكسسوارات شغر مزينة بحبيبات اللؤلؤ

اكسسوارات سعر مزينة بحبيبات اللؤلؤ



كان ولا يزال اللؤلؤ من أهم عناصر المجوهرات. لذا، تم دمجه بشكل لافت في العديد من اكسسوارات الشعر، ليصبح واحدًا من أبرز اتجاهات اكسسوارات الشعر لخريف وشتاء 2019-2020 .

وقد برزت اكسسوارات الشعر المزينّة بحبات اللؤلؤ في عروض سيمون روشا، بأشكال عصابات رأس أو مشابك جميلة مرصعة بأحجار اللؤلؤ الصغيرة المميزة. كما وأتت اللآلئ كثيفة بنفس القدر في عروض شريمبس؛ حيث تم تزيين تسريحات الشعر بعصابات مستديرة مغطاة تمامًا بحبات اللؤلؤ الثمينة.

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اكسسوارات شعر مزينة بأوشحة رأس حريرية



تم تزيين تسريحات الشعر بأوشحة ذات تصاميم متنوعة ومبتكرة، وأخرى باللون الأسود من النوع الصلب، وغيرها من أوشحة الرأس المصنوعة من القماش أو الساتان لاضفاء لمسات من الجاذبية على الإطلالة.

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