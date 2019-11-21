بعد رانيا يوسف.. سيدة ترتدي "فستان البطانة" في افتتاح "القاهرة السينمائي"

فستان طويل وشفاف، مزين بخطوط سوداء لامعة، أسفله بطانة سوداء قصيرة، ارتدته سيدة خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنعقد بدار الأوبرا المصرية، والذي يطابق إطلالة الفنانة رانيا يوسف المثيرة للجدل، والمعروفة إعلاميا باسم "فستان البطانة"، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته السابقة.

الاختلاف البسيط بين إطلالة تلك السيدة و"فستان الأزمة" للفنانة، هو وجود بطانة واضحة تصل إلى أعلى الركبة، بالإضافة إلى أنه بأكمام طويلة حتى المعصمين، فيما تميز ارتدت رانيا حينها "كاش مايوه" بدلا من البطانة، فضلا عن أنه كان بدون أكمام.

كاميرا "الوطن"، رصدت حضور تلك السيدة لفعاليات حفل الافتتاح، التي أعادت للإذهان "فستان" رانيا يوسف، التي اختارت أن ترتدي في الدورة الـ41 للمهرجان، فستانا أسود مكشوفا من الظهر، وطويلا، ذا أكمام ممتدة حتى المعصمين.

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تفاصيل فستان رانيا يوسف "المثير للجدل" في ختام "القاهرة السينمائي" 2018

خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي، تعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، ما أدى لإظهار منطقة حساسة بجسدها، وترتب عليه تصدر محرك البحث "جوجل" لعدة أيام، وإصدارها بيان رسمي تعتذر خلاله، يتضمن أنها لم تقصد التحريض على الفتن والفواحش، ثم أكدت في التصريحات الإعلامية، أنها غير نادمة على ظهورها بتلك الإطلالة.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

ومن المُقرر أن توزع جوائز المسابقات الأربع وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة لأفضل فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.