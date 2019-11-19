قبل "القاهرة السينمائي".. رانيا يوسف لـ"الوطن": هلبس فستان زي مهرجان الجونة

ساعات معدودة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يبدأ مساء غد الأربعاء، وسط تساؤلات عن إطلالة الفنانة رانيا يوسف، عقب إثارتها الجدل بأزيائها منذ العام الماضي، بعد فستانها الشفاف "بدون بطانة" بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

قالت الفنانة رانيا يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها حال مشاركتها غدًا في "القاهرة السينمائي"، سترتدي فستانا من دار أزياء بالمن، مثلما حدث في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، الذي ظهرت خلاله بفستان جرئ أخضر اللون، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة، لافتة إلى احتمالية ارتدائها من علامة الأزياء الشهيرة إليزابيتا فرانكي، متابعة: "كل فساتيني بيكونوا من الماركتين دول".

وأشارت إلى أنها ترتدي ما تراه مناسبا لها، ويبرز جمالها، دون تعمد إثارة الجدل كما يعتقد البعض.

Advertisements

وعن مشاركتها اليوم في حفل العيد الوطني لسفارة عمان، أوضحت الفنانة أنها ترتدي فستان من الدار العالمية "دولشي أند جابانا"، التي تتميز أزيائه بالنعومة والإنسيابية.

إثارة رانيا يوسف الجدل في ختام "القاهرة السينمائي" 2018

خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي، تعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، ما أدى لإظهار منطقة حساسة بجسدها، وترتب عليه تصدر محرك البحث "جوجل" لعدة أيام، وإصدارها بيان رسمي تعتذر خلاله، يتضمن أنها لم تقصد التحريض على الفتن والفواحش، ثم أكدت في التصريحات الإعلامية، أنها غير نادمة على ظهورها بتلك الإطلالة.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ينطلق الحفل الافتتاحي للدورة الـ41 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر أن يحضره عدد كبير من الفنانين، كما ستوزع جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.