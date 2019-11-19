أحدث رسومات مناكير شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - رسومات المناكير، تخضع للتطوير باستمرار. ويبدو لافتا في هذا الموسم، عودة نوعا ما الى رسومات مستوحاة من تسعينات القرن الفائت. هذه الفترة التي تخللتها الكثير من رسومات الازهار وانماط المجوهرات. المهم في الامر ان ما تشترك فيه هذه الرسومات هو تزيين أطراف الاظافر وليس وسطها. هذا التأثير لاحظناه على الكثير من نماذج الاظافر.



للراغبات في تزيين أظافرهن، في خريف 2019 وشتاء 2020، بأسلوب لطيف وناعم إنما بعيد عن المناكير الاحادي اللون، نقدم باقة من أجمل رسومات الاظافر الناعمة التي رصدناها عبر صفحات انستقرام ومنصات دور الازياء العالمية:



1. مناكير الأزهار:

مناكير الأزهار

لا شك في ان الازهار على انواعها تشكل مرادفا لا مثيل له للانوثة والرومانسية. ما يميّز رسومات الاظافر، الخاصة بهذا الموسم هو حجمها المنمنم أي الصغير، وأشكالها غير الاحادية. بمعنى آخر، تبدو رسوم الازهار التي تزين الاظافر متكاملة وليست احادية. كما انها تزيّن أطراف الظفر واحد جانبيه.



2. مناكير الأنماط الحيوانية:

مناكير الأنماط الحيوانية

الانماط المموهة سواء المستوحات من لباس العسكر او تلك الانماط الحيوانية، رأيناها تجتاح منصات عرض الازياء منذ بضعة اعوام. اللافت في هذا الموسم، ان هذه الانماط رغم انها انحسرت نوعا ما عن الملابس تعود بشكل لافت الى الاظافر. وتماما كما انماط الازهار، تزيّن الرسوم الحيوانية جوانب الظفر او اطرافه، بشكل ناعم ولافت في الوقت نفسه.



3. مناكير المجوهرات:

مناكير المجوهرات

رصدنا هذه الصيحة في مدن عدة، فهي تفيض بالكثير من الكياسة. كما تعكس درجة عالية من الاسلوب الفريد والمميز والفاخر بامتياز. المجوهرات تعبر عن الفخامة والذوق الرفيع. هذه القطع سواء كانت ذهبية او مملونة، تثبت على أعلى الظفر او طرفه، لاضافة لمسة شخصية، تميّزك عن الاخريات.

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4. مناكير الابعاد الثلاثية:

مناكير الابعاد الثلاثية

للراغبات في مناكير جريء، مرح، ومميز في الوقت نفسه، اخترنا هذه الصيحة من مناكير الاظافر. يمكن الاكتفاء بمناكير الاظافر الشفاف، مع تزيين ظفرين الى ثلاثة برسوم لطيفة من وحي الشتاء، تتمتع بملمس ثلاثي الابعاد. لمسة مميزة وبعيدة عن اللون الاحادي الذي يزين كل الأظافر.

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