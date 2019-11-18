بينهن سهير رمزي ورانيا يوسف.. فنانات تدعمن صابرين عقب خلعها الحجاب

حالة من الجدل أثارتها الفنانة صابرين، مساء أمس، بعدما نشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تظهر فيها بشعرها متخلية عن الحجاب تمامًا، التي اعتادت الظهور به منذ سنوات، لتتصدر "صابرين" محركات البحث على الفور.

صورة بالشعر الأصفر، دون مكياج، وبدون تعليق مُرفق، جعل الفنانة في مرمى انتقادات العديد من المتابعون، الذين هاجموها عقب نزعها للحجاب، ليظهر على الجانب الآخر الكثير من مشاعر الدعم من قِبل أصدقائها من الوسط الفني.

تهنئة ومباركات، والعديد من كلام الغزل والإعجاب دونتها بعض الفنانات، لدعم الأخيرة عقب قرارها، يرصد "هُن" أبرزها.

كانت على رأسهن الفنانة سهير رمزي، التي تخلت هي الأخرى عن الحجاب مؤخرًا، عقب الالتزام به لسنوات عديدة، حيث علقت: "ماشاء الله.. قمر حببتي"، بينما علقت رانيا يوسف: "قمر يا حبيبتي ماشاء الله".

ومن جانبها كتبت الفنانة منى زكي: "مبروك"، وتابعت راندا البحيري: "أنت في كل حالاتك قمر ربنا يسعدك يارب"، وأضافت نشوى مصطفى: "قمر ياصابرين شبه البنوتة اللي فى أبو العلا البشري".

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في حين اكتفت الفنانة حنان مطاوع بوضع "إيموشنات قلوب" للفنانة.

صابرين: "أنا قلعت التربونة.. ومكنتش محجبة"

وعلقت الفنانة صابرين على الأمر، قائلة: "أنا قلعت التربونة"، في إشارة منها لـ "لفة التربون" المنتشرة مؤخرًا بين الفتيات.

وتابعت خلال حديثها لـ"هُن" إنها لم تتخلى عن الحجاب، لكونها غير مُحجبة من الأساس، قائلة: "كنت بقول طول الوقت أنا مش محجبة أنا محتشمة".

وعن اعتقاد البعض، أن مُشاركة الفنانة في عمل استعراضي غنائي برمضان 2020، هو السبب لنزعها للحجاب، أوضحت الفنانة أنه ليس هناك علاقة بمشاركتها في المسلسل.