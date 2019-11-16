نانسي عجرم بإطلالة ملكية ورانيا يوسف تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

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-نجوى كرم بفستان قصة الأميرات

تألقت نجوى كرم أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا في العاصمة العمانية، بفستان منفوش باللون " Baby Rose"، بأكمام طويلة مطرز بالكامل بالباييت الذهبي، بأكمام طويلة شفافة ومزينة بالحبيبات البراقة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "رامي القاضي".

واختارت تصفيفه الشعر المنسدلًا بتمويجه، مع مكياج قوى بألوان الكاشمير ورسمة عيون سموكى جريئة، واعتمدت عقد ماسي " Chocker"،

-رانيا يوسف بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، إذ ظهرت بلوك كلاسيكي من القرن الماضي.

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ارتدت رانيا فستان ميدي باللون " Baby Rose"، بأكمام قصيرة، ونسقت مع الإطلالة عقد كبير الحجم من اللؤلؤ، وحذاء كلاسيكي باللون الأبيض، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج ناعم ورسمة عيون بالألوان الترابية.

-نانسي عجرم بإطلالة ملكية:

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عدة صور لها من حفلها، الذي أحيته مؤخراً بدبي، عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، إذ تألقت بفستان باللون الأصفر المستردة، وتميز الموديل بفتحة صدر على حرف شكل "V"، مع صيحة الأكمام قصيرة الواسعة، وتنورة واسعة مزينة بالطيات، من توقيع مصمم الأزياء "إيلي صعب".

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية والذهبي، واعتمدت إكسسوارات ذهبية ناعمة مكونة من عقد متعدد الطبقات وإساور.

ريا أبي راشد بفستان من توقيع مهند كوجاك

نشرت ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وذلك من خلال تواجدها في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان منقوش باللون الأسود، مزين بنقوشات على شكل فروع بألوان حيوية، وتميز بصيحة الأكمام القصيرة، بتوقيع مصمم الأزياء المصري مهند كوجاك.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل، مع مكياج ناعم بألوان النيود.