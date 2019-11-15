بعد اعتماده سفيرا لدولتها.. من هي البريطانية التي تزوجها خالد بن بندر؟

وقفت خلفه بمنتهى الهدوء وهو يسلم أوراق اعتماده سفيرًا للملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وذلك خلال استقبالها له في قصر باكينجهام في العاصمة البريطانية لندن، هكذا كان مشهد الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وزوجته لوسي كارولين كوثبرت.

وعلى عكس الكثير من الأمراء لم تحمل زوجة الأمير خالد الجنسية السعودية بل البريطانية، فهي ابنة أخ دوق نورثمبلاند، والتي تزوجا عام 2011 في حفل حضره عدد قليل من الضيوف.

وظهرت لوسي البالغة من العمر 37 عاما خلال حفل زواجها بفستان أبيض ضيق مع جاكت كريمي اللون، أما العريس فقد ارتدى لباس أوربي أنيق رمادي اللون ورباط عنق مخطط، والغريب أن العروسين بعد أن انتهيا من عقد القران ركبا أوتوبيس مع أصدقائهما وأسرتيهما ولم يركبا ليموزين فاخرة أو عربة تجرها الخيول، حسبما جاء في صحيفة "صانداي تايمز".

Advertisements

الزوجان خلال حفل الزواج

وحسب موقع صحيفة "Cbs News"، فإن حفل الزفاف لم تجرى تقاليده حسب الاحتفالات الملكية بالمملكة المتحدة فكان بسيط للغاية، وأن الزوجين تزوجا في مكتب تسجيل أوكسفورد، بتكلفة 167 جنيهًا بريطانيًا فقط.

الأميرة ابنة أخ دوق نورثمبلاند، يذكر أن عمها رالف جورج ألجيرون بيرسي ، لديه ثروة تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني، ويمتلك قلعة ألنويك في نورثمبرلاند والمعروفة بأنها هي مكان هوجورتس في أفلام "هاري بوتر"، وفقًا لصحيفة نيوز أوف ذا وورلد.