فساتين سهرة لبنانية باللون الأحمر لإطلالات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - حرص بعض المصممين اللبنانيين على تقديم موديلات منوعة من فساتين السهرة الحمراء التي استحوذت على اهتمامهم، وتحاكي جميع الأذواق، وهى خيارات مثالية لإطلالات مناسبات نهاية العام.

ألقي نظرة سريعة على أجمل موديلات فساتين السهرة الحمراء التي قدمتها أشهر الأسماء اللبنانية في عروض أزياء ومجموعات 2019.



فساتين إيلي صعب



Elie Saab



برع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab في تقديم باقة فخمة من فساتين السهرة الحمراء، اتسمت تصاميمه بالتنوع والبساطة التي لا تفارق مجموعاته سواء للأزياء الجاهزة أو الكوتور، هذا العام كانت الفساتين المزينة بشقوق على الجانب القاسم المشترك بين مجموعات الربيع والخريف، كما أحببنا الفساتين المزينة بتفاصيل على الأكتاف سواء الأكمام القصيرة المكشكشه كما في مجموعة ريزورت 2020 أو صيحة الطبقات التي زينت الفستان الذي رصدناه في مجموعة كوتور خريف 2019.





فساتين زهير مراد

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كالعادة تميزت فساتين المبدع اللبناني زهير مراد Zuhair Murad بالقصات التي تجمل القامة والتفاصيل الجريئة المتمثلة في الخامات الشفافة والفساتين القصيرة، هذا العام ركز مراد على فساتين السهرة المزدانة بالريش النافر حول أطراف الأكمام مثل التصاميم التي زينت عرض كوتور خريف 2019، كما أحببنا الفساتين المزودة بكاب طويل والفساتين ذات التنانير الشفافة في مجموعة الأزياء الجاهزة.



فساتين جورج شقرا

Georges Chakra



تتميز مجموعات المصمم اللبناني الشهير بجرأة الألوان حيث يركز دائمًا على النغمات الصارخة لذا لم نستغرب الحضور الأنيق لفساتين السهرة المصممة باللون الأحمر المائل للبرتقالي وأحببنا منها الفساتين المزينة بفيونكات كبيرة على الصدر أو الورود على أحد الكتفين، كما أعجبنا الفستان الديكولتيه المعانق للقامة والمزود بكاب طويل يصل إلى الأرض في عرض كوتور خريف 2019.





فساتين زياد نكد

Ziad Nakad



كعادته قدم المصمم اللبناني تشكيلة من الفساتين ذات التصاميم الملوكية حيث هيمنت الموديلات ذات التنانير المنفوشة على مجموعات الكوتور التي كشف عنها هذا العام وتميز بالكمام المنفوخة والمنسدلة عن الكتفين، كما خطفت أنظارنا الفساتين المصممة بكم واحد والمزينة بشق طويل.



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فساتين طوني ورد





قدم المصمم العالمي طوني ورد تشكيلة إستثنائية لموسم خريف 2019، وتصدرت فساتين السهرة ذات القصات المستقيمة المحددة للقامة المشهد في عروض الكوتور، وأغلب القطع صممت باللون الأحمر الروبي الداكن القريب للبرغندي الأنيق.

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