القماش المطبّع موضة خريف وشتاء 2019- 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - سيطرت موضة القماش المطبّع على أغلب عروض الأزياء عالميًّا، ليكون الاتجاه الأبرز في خريف وشتاء 2019- 2020 بخاصة الورود.

وحددت العروض بتنوعها، الأزياء الرائجة المنقشة التي ستشكل اطلالاتنا في الموسم المقبل، وفي هذا السياق ظهرت الورود بأشكال وأحجام مختلفة، إضافة إلى نقوش الحيوانات والأقمشة المربعة والمخططة وغيرها.

وفي هذا السياق اخترنا لكِ بعض النقشات، ، من أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2019- 2020، التي ستكون الأكثر رواجًا في هذا الموسم.

الورود:

ظهرت نقشة الورود كثيرًا في عروض خريف وشتاء 2019- 2020 وبأحجام وأشكال مختلفة، الكبير والصغيرة والنافرة، وقد برزت في الكثير من العروض مثل Erdem و Tory Burch وOscar de la Renta إضافة إلى Prada.

الفراشات:

الفراشات



على الرغم من أنّ الفراشات تختفي في فصل الخريف والشتاء، إلا أننا سنراها كل يوم في أزياء هذه الفصول، حيث برزت الأقمشة المطبعة بالفراشات كثيرًا بخاصة في عروض Valentino وRodarte.

القلوب:

نفحة رومانسية سيطرت على أزياء الخريف والشتاء بوجود الأقمشة المطبعة بالقلوب إما باللون الأحمر أو الأسود، ما يعكس أجواء الفصل الحميمة، وقد برزت في عروض MSGM و Rodarte.



Tie-Dye

tie-dye



Tie-Dye أو خلط الألوان هي موضة ظهرت أواخر الثمانينيات، لكنها عادت من جديد هذه الأيام، وتعتمد على خلط الألوان. وعلى الرغم من أنها مناسبة لفصلي الربيع والصيف، إلا أنّ اعتمادها بألوان دافئة جعلها موضة الخريف والشتاء، وقد برزت في عروض Off-White و Collina Strada.

الأنماط الاستوائية:

النقشات التروبيكال أو المستوحاة من الحياة الاستوائية، ظهرت بشكل جليّ في أزياء هذا الفصل بخاصة في عروض Peter Pilotto و Dior.

نقشة القماش المرقع

نقشة القماش المرقع

صيحة كانت ولا زالت مهيمنة، وتُعتبر من أهمّ صيحات هذا الموسم، وقد تمّ تطبيقها بحرفيّة عالية من خلال الزخرفة الجميلة والفنيّة، وقد برزت في عروض من Roland Mouret وOscar de la Renta.



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نقشة نقاط البولكا

نقاط البولكا هي نقشة كلاسيكة راقية برزت في عروض Marni وRichard Quinn وDolce & Gabbana.



نقشة المربعات

سيطرت نقشة المربعات على موضة خريف وشتاء 2019 – 2020، حيث برزت في عروض Christian Dior و Off-White.

نقشة الـHoundstooth

نقشة الhoundstooth



وظهرت باللونين الأبيض والأسود، إضافة إلى أنها برزت تارةً كبيرة وتارةً صغيرة، ومن الدور التي قدّمت هذه الصيحة Alexander McQueen وChanel وGucci وMoncler.

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