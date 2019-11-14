تألقي في الشتاء بموضة أطواق الشعر على طريقة كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2019 07:43 مساءً - يبدو أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، وقعت في غرام واحدة من إكسسورات الشعر الأكثر رواجاً هذا العام، وهي أطواق الشعر المبطنة.

صعدت موضة أطواق الشعر المبطنة خلال الصيف بشكل بارز، ويبدو أنها مستمر لتزين الشتاء أيضا. هذه القطعة لا تزين الشعر فحسب بينما توفر مجهود ساعات لتصفيف الشعر.

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كيت ميدلتون تختار طوق الشعر المُطرز

طوق الشعر المُطرز

وصلت دوقة كامبريدج إلى قاعة ألبرت الملكية لحضور احتفالية كبرى، معتمدة فستان كلاسيكي باللون الأزرق الداكن، مع حزام أسود من المخمل يزين خصرها، وأضافت لمسة عصرية لإطلالتها من خلال تزيين شعرها بطوق مخملي مطرز بوميض الخرز والترتر، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها.

اختارت كيت ميدلتون طوق الشعر المطرز لأنها كانت في مناسبة مسائية، وهو ما يلهمكِ بأفكار لتجديد الإطلالات المسائية في الشتاء، لاسيما وأن أزياء الطقس البارد عادة ما تتسم بالألوان الداكنة لذا سيكون طوق مزين بتطريز ناعم خيار أنيق.

اعتمدت كيت ميدلتون موضة أطواق الشعر من قبل، لكنها كانت تميل إلى الأحجام الكبيرة والبارزة التي تميل إلى النمط الملكي القريب من القبعات، لكن هذه المرة اختارت قطعة بسيطة ودارجة يمكنكِ شراؤها من متاجر الأزياء الشهيرة.

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أفكار لوضع أطواق الرأس المبطنة

أطواق الرأس المبطنة

تُغني أطواق الرأس المبطنة عن تسريحة ذيل الحصان أو الكعكة، فيمكنكِ ترك خصلات شعركِ من الخلف مع وضع طوق الرأس بلون عصري من الأمام لرفع الخصلات بعيداً عن وجهكِ.

خلال موضة الشارع لهذا العام، ظهرت أطواق الشعر بأنماط عصرية ومتنوعة، كان الأكثر رواجاً هي الأطواق المصممة من المخمل. أما الألوان فتنوعت بين الدرجات الزاهية من الأخضر، اللافندر، والبرتقالي و التي تمنحكِ بريقاً يكسر كآبة الشتاء.

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كذلك، شاهدنا الأطواق المطرزة بحبات اللؤلؤ الصاعدة إلى واجهة الموض هذا العام أيضاً. أما عن التسريحات المناسبة مع أطواق الشعر، فالأمر مفتوح أمامكِ، يمكنكِ رفع شعركِ على شكل كعكة أو ذيل حصان وتزيين تسريحنكِ فقط بطوق أمامي، أو ترك الشعر منسدلاً على طريقة كيت ميدلتون.

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