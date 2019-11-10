معاطف فرو بحسب شكل الجسم موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - تعتبر المعاطف الفرو من أساسيات خزانة الشتاء. هذا العام ، أبتكرت دور الأزياء تشكيلة منوعة وقدمتها ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019 - 2020، ندعوك إلى مشاهدتها والتعرف على أسس إختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمك.



معاطف فرو طويلة

Versace



بعد بزوغ نجمها خلال المواسم السابقة، ها هى المعاطف الطويلة التي تصل إلى الكاحل تتصدر المشهد من جديد حيث تألقت بها عارضات كريستيان سيريانو Christian Siriano وفيرساتشي Versaceوتساهم هذه الموديلات في إطالة القامة اذا ما أحسن تنسيقها مع الأزياء المناسبة، ارتديها مع فستان أحادي اللون قصير وليكن باللون الأسود وحذاء Pointy نيود.





معاطف فرو مخططة

Marc Jacobs



برزت صيحة المعاطف المخططة لا سيما بشكل أفقي كما في تصميم مارك جاكوبس Marc Jacobs، اعتمدي هذا الستايل فقط اذا كنتِ نحيفة وممشوقة القوام لتعطي جسمك مدى أكثر عرضًا.



معاطف فرو قصيرة

Max Mara



يعتبر من القطع المناسبة لقصيرات القامة، من جهتنا أحببنا الموديلات ذات الألوان الزاهية لدى ماكس مارا Max Mara، كذلك المعطف البني من توقيع دينيس باسو Dennis Basso.





معاطف فرو بياقات عريضة

Tom Ford





تميزت بعض موديلات المعاطف الفرو هذا الموسم بالياقات العريضة، فركزت عليها أسماء بارزة مثل سيلين Celine وتوم فورد Tom Ford، اعتمدي هذت الصيحة اذا كان قوامك على شكل الكمثري لتجذبي النظر إلى الجزء النحيف من قامتك.

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