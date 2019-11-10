الأحذية السوداء أو الأحذية البنية...أيهما تفضلين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2019 04:43 مساءً - يتميز فصل الشتاء بشكل عام بألوانه الغامقة والخامات الشتوية السميكة التي عادة ما تكون نجمتها خامة الصوف في الملابس وخامة "الشامواه" في الأحذية، وبالطبع يبقى لخامة الجلد الحضور الكبير في ملابس وأحذية فصل الشتاء كونها تمنح الدفء والأناقة.

وعلى اعتبار أن الألوان في الشتاء تميل إلى الغامقة، لا يمكن أن يمر هذا الفصل من دون اختيار أحذية باللون الأسود وأخرى باللون البني، خاصة وأن هذين اللونين يليقان بمختلف الأزياء مهما كانت ألوانها.

ولهذه الأسباب سطعت الأحذية البنية والسوداء على ممرات العروضات لـ شتاء 2020، فقد جاء بعضها بتصاميم كاجوال وأخرى بتصاميم رسمية لتختاري ما يناسبك منها.



أحذية سوداء أنيقة

حذاء بتصميم رياضي انيق باللون الأسود من Dolce and Gabbana



لشتاء 2020 يمكنك اختيار الأحذية السوداء من دون أن تخافي على التصاميم أو الخيارات التي ستكون متاحة، فقد قدمت الدور العالمية تصاميم متنوعة ومختلفة لتتمكني من ارتداء ما يتناسب منها مع إطلالاتك، حيث برزت الأحذية الرياضية السوداء بتصاميم لافتة وأبهرنا حذاء Dolce & Gabbana الذي جاء مزين بنقشات ورود ملونة كما لم يأت برباط أمامي.

حذاء أسود يليق بالإطلالات الكلاسيكية من Isabel Marant



أما Isabel Marant فقد لفتت أنظار الجميع بالحذاء الأسود الذي جاء بتصميم نصف بوت من الجلد الأسود الأنيق، ومثلها Chloé التي قدمت حذاء جمع التصميم الكلاسيكي مع الكاجوال، حيث جاء من الجلد الأسود مع أربطة أمامية، وما ميزه حقاً هو الفرو الأسود الأنيق الذي أضاف فخامة على الحذاء.



أحذية باللون البني الجذاب

حذاء من الجلد البني الأنيق من Valentino



عندما يتعلق الأمر بالأحذية ذات اللون البني فبالتأكيد سوف تختلف خيارات السيدات لهذا اللون، فالبعض قد يملن إلى البني الفاتح بينما نرى أخريات يخترن البني الغامق، وهذا ما أدركته الدور العالمية في الأحذية البنية لشتاء 2020، حيث قدمت ألوان مختلفة، لفت نظرنا منها حذاء باللون البني الفاتح من Valentino تميز بأشرطته البنية، التي تداخلت مع حلقات باللون الذهبي الأنيق.

أما Prada فقد قدمت حذاء يناسب الإطلالات الرياضية والكاجوال أكثر، حيث جاء بأشرطة أمامية عريضة باللونين الأسود والأصفر مع تداخل بلوني الجلد البني الفاتح والغامق.

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