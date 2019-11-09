"كنت بعمل تحاليل ومحاولتش الانتحار".. ظهور جديد لمنى فاروق على إنستجرام

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة من القصص المصورة "استوري"، عبرت من خلالها عن حالتها الصحية، إذ أنها تجري بعض التحاليل والفحوصات الطبية.

"يا رب خفف عني واشفيني.. واشفي كل مريض ادعوا لي" بهذا الدعاء شاركت "منى" متابعيها، ومن ثم أتبعته بمجموعة من القصص الأخرى منها صورة وهي تخضع للفحوصات الطبية من خلال أحد أجهزة الأشعة.

ومن ثم خرجت "منى" بمقطع فيديو مباشر، تحدثت من خلاله عن الشائعات التي لاحقتها عن إقدامها على الانتحار: "ارحمونا إشاعات أبوس إيديكم.. انتحار إيه.. الموضوع كله بسبب تغيير الفصول.. وجالي تعب في زوري ووداني وكمان عندي مشكلة في الجيوب الأنفية فبنزف".

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وتابعت "منى" في مقطع الفيديو: "كنت بعمل تحاليل.. والتعب عادي بيجلنا كلنا"، وأكدت الفنانة أنها لا تمتلك أي حسابات على "السوشيال ميديا" سوى الحساب الموثق على "إنستجرام": "أقسم بالله ورحمة أبويا.. أنا معنديش فيس بوك ولا تويتر ومش فاهمة بيهم معنديش غير أكاونت واحد على الانستجرام المتوثقة.. كفاية إشاعات".

وتابعت الفنانة الشابة في حديثها لمتابعيها: "العمر قصير والناس بتموت في لحظة.. فكفاية إشاعة مش ناقصين أرجوكم.. دع الخلق للخالق والناس مركزة في حياتنا".

واختتمت "منى" حديثها بالتهنئة بالمولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم، وأيضًا الترحم على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي: "كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة النهاردة المولد النبوي.. وادعوا لهيثم بالرحمة".