"وقاية من الأمراض".. فوائد البردقوش

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يحتوي البردقوش على مواد غذائية عديدة كالبروتين، والدهون المشبعة، والدهون غير المشبعة، والألياف، والسعرات الحرارية، والكربوهيدرات .
وإليك فوائد البردقوش، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".
مفيد للمعدة
البردقوش يضمن التدفق السليم للعصارة الصفراوية والأحماض في المعدة، العشب يحيد الأحماض المسؤولة عن تدمير بطانة المعدة.
موسع للأوعية
يوسع البردقوش الأوعية الدموية ويساعد على استرخائها، وتخفيف تدفق الدم، وتقليل ضغط الدم، وبالتالي تقليل الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله.
وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين ونزيف المخ.
ينهي على الفطريات
البردقوش يمكن أن يمنع نمو الفطريات ويساعد في علاج الالتهابات الفطرية.
هذا يساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية الفطرية ويساعد في علاج الإسهال الدموي.
يساعد النساء في الدورة الشهرية
البردقوش هو عشب يمكن أن يساعد في تحفيز تدفق الدم إلى منطقة الحوض والرحم.
هذا يوفر الراحة من الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية، مثل الصداع، والألم في منطقة البطن، والدوخة، وتقلب المزاج.
يحارب البكتيريا والفيروسات
يمكن أن يكون البردقوش مفيدًا جدًا في التخفيف من احتقان المسالك الأنفية والحنجرة والبلعوم والقصبات الهوائية والرئتين بسبب نزلات البرد والالتهابات الفيروسية.
هذا يساعد الجسم على إزالة الماء الزائد والصوديوم وحمض اليوريك وأملاح الصفراء وغيرها من السموم من الجسم.
ترتبط زيادة التبول بانخفاض ضغط الدم والكلى الأنظف وتقليل الدهون.
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