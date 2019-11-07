في فيديو نادر.. هالة فؤاد تروي جوانب من طفولة هيثم زكي: "كان بيحب السهر"

لم تكن حياة الفنان هيثم زكي مستقرة، لم ينعم بالطفولة كسائر أقرانه، حيث انفصل والداه الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد، ثم عقبها وفاة والدته منذ أن كان في عمر الـ6 سنوات، خلال عام 1993.

وظهر هيثم في لقاء نادر بصحبه والدته وجده المخرج أحمد فؤاد، مع الإعلامية سلمى الشماع، باديا عليه علامات الحزن عقب انفصال والديه، بجانب تعلقه الشديد بوالدته، وقالت هالة خلال اللقاء: "لسه بدري عليه في دخول الوسط الفني، ومنعرفش إذا كان هيشتغل ولا لا دي حاجة بتاعته".

"أحلى صورة ظهرت على الشاشة في حياتي"، هكذا تحدثت الفنانة الراحلة عن ابنها هيثم، خلال لقائها في برنامج "يا تليفزيون يا"، مع رمسيس، وتحدثت خلالها عن تفاصيل علاقتها معه وقالت: "دائمًا بيغلبني بسبب اختلاف مواعيد نومه وصحيانه، عنده قدره على السهر لفترات طويلة، هو اللي بيصحي اللي عايزه، بيبتدأ بالتدريج، لو عايز يصحيني بيطلع على السرير ويصحيني، ومرة صحاني بكوباية مياة على وشي".

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كانت هالة تهوى العزف على آلة الأورج، وتحاول تغيير كلمات الأغاني من أجله: "أي أغنية بسمعها بغيرها لهيثم، مبعرفش أعزف أوي، (ياهيثم يا حلو الجميل ياهيثم، يا حبيبي ماماي وبابي، أدلع ياهيثم، ياحبيب جدو وتيته ياهيثم)".

وأشارت إلى أنها تصطحب هيثم خلال التصوير داخل مصر وخارجه، "مبروحش مكان من غيره، مقدرش أنام من غير ما أشوفه، هيثم خلاني أعيش طفولتي مرة أخرى".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.