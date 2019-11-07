أبلغت الشرطة ففوجئوا بوفاته.. من هي إنجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي؟

دخل مجال التمثيل بهدوء ورحل عن عالمنا بأكمله بنفس الهدوء، سنوات قضاها هيثم أحمد زكي، نجل الراحل أحمد زكي، بأعمال مميزة شهدت تطوره عاما بعد آخر، كان آخرها مشاركته في أحد أجزاء مسلسل "كلبش" منذ عامين، فكان كولادة النجم من جديد، إلى أن تدخل القدر، وغاب عنا اليوم الفنان الشاب إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

ومثلما بات "هيثم" هادئا في ظهوره، كانت حياته الشخصية أيضا تتمتع بالخصوصية، ففاجأ متابعيه من قبل عام من الآن بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى إنجي سلامة. ليتفاجأ محبو الراحل، ومحبو والده أيضا، بخطوبته من خلال عدة صور تداولت له.

خطيبة الفنان الراحل هي من أبلغت الشرطة بعدما اتصلت به على هاتفته ولم تتلق أي استجابه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وكسرت باب الشقة، ففوجئت بوجود هيثم جثة هامدة وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار نيابة جنوب الجيزة للانتقال والمعاينة وبدء التحقيق.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن إنجي سلامة:

- تخرجت في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب .

- تعمل خبيرة في مجال العلاج بالطاقة.

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- تُعد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فتحظى بنسبة متابعة كبيرة عبر حساباتها الشخصية.

- تنشر العديد من محاضرات التنمية البشرية، وأسس العلاج بالطاقة عبر حسابها.

- تعقد العديد من الدورات التعليمية والعلمية الخاصة بمجال عملها.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.