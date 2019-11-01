ألوان مناكير أساسية ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تبرز هذا الشتاء ألوان المناكير القوية والداكنة كموضة رائجة جداً خلال شتاء 2020، بعيداً عن الألوان التقليدية التي تعتمدها المرأة غالباً خلال الأجواء الباردة. فإن كنت من متابعات موضة المناكير، سنعرفك في ما يلي، الى أبرز ألوان المناكير ترند شتاء 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأخضر الداكن

الأخضر الداكن



المناكير الأخضر الداكن خيار مثالي لهذا الشتاء، فهو أحد أكثر ألوان المناكير الرائجة من جهة، ومن جهة أخرى هو لون شتوي بامتياز ويتماشى مع الأجواء الشتوية. علماً أنه مثالي لذوات البشرة البيضاء والفاتحة، وملائم لأجواء الليل والنهار على حد سواء. ننصحك باعتماد المناكير الأخضر الداكن من علامة ديور أو Essie أو Smith & Cult.



البني الشوكولاتة

البني الشوكولاتة



يُعد البني أحد الألوان الشتوية بامتياز، وهذا ينطبق أيضاً على طلاء الأظافر. وهذا الشتاء، يبرز المناكير باللون البني الشوكولاتة كأحد أبرز ألوان المناكير، فهو لون دافئ وأنيق، ويناسب كثيراً ذوات البشرة الفاتحة. ننصحك باعتماد المناكير البني الشوكولاتة من علامة Deborah Lippmann أو Essie أو ديور.



الأصفر الخردلي

الأصفر الخردلي



إذا كنت تميلين الى ألوان المناكير القوية والبارزة، فلا تترددي هذا الشتاء في اعتماد طلاء الأظافر باللون الأصفر الخردلي، فهو مثالي لأجواء ومناسبات الشتاء، ويمنحك إطلالة جذابة ولافتة للنظر. ننصك باعتماد المناكير الأصفر الخردلي من علامة China Glaze أو OPI أو Pear nova.



الأبيض الكريمي

Caption



يتلاءم اللون الأبيض مع كافة الفصول، ويعد المناكير الأبيض الكريمي أحد أبرز الألوان الرائجة في شتاء 2020، فجربيه واحصلي على أظافر متلألئة ناصعة البياض. وما يميز الأبيض أنه يلائم البشرة الفاتحة والداكنة على حد سواء، ويتناغم مع مختلف الأزياء الشتوية. ننصحك باعتماد المناكير الأبيض من علامة Smith & Cult أو Essie أو Emilie Heathe.

Advertisements



الأزرق الداكن

الأبيض الكريمي



كذلك، يعد المناكير الأزرق الداكن من الألوان الأساسية التي تعد ترند شتاء 2020، فاعتمديه بدلاً من الألوان الداكنة التقليدية التي قد أصبحت تشعرين بالملل تجاهها. لذلك، أضيفي الى أظافرك التألق والتميز من خلال تجربة طلاء الأظافر باللون الأزرق الداكن من علامة إيف سان لوران أو جيفنشي أو China Glaze.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

أجمل ألوان مناكير الاظافر القصيرة

ألوان مناكير رائعة لشتاء 2020

تطبيق المناكير في المنزل باحتراف..دليل شامل