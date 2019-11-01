"الإفتاء": جلوس فتاة مع أخيها في الرضاعة بدون حجاب جائز

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة تُدعى وفاء حيث قالت "هل يجوز لي الجلوس مع ابن عمي وهو أخي من الرضاعة بدون غطاء على الرأس؟"، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".

وقال "وسام"، إنه يجوز للفتاة أن تجلس بدون غطاء على الرأس لأخيها في الرضاعة، مستشهدًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، مضيفًا: "ما دام أخ لكي من الرضاع فهو مثل الأخ من النسب تنكشفين عليه من غير حجاب".