الامارات | الأطفال يسافرون إلى بلاد العجائب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يسافرون إلى بلاد العجائب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت خشبة مسرح قاعة الطفل في معرض الشارقة الدولي للكتاب عرضاً مسرحياً مليئًا بالعجائب، حمل عنوان «أليس وماد هاتر» (Alice and Mad Hatter)، وسط حشد كبير من الحضور.

حيث قدّمت شخصيات مثل «أليس» و«صانع القبعات المجنون» و«الملكة البيضاء» و«الملكة الحمراء»، أداءً مميزاً، مفعماً بالمرح والخفّة والظرافة، وفي قالب كوميدي موسيقي، استمتع به المئات من الأطفال وعائلاتهم الذين امتلأت بهم مدرجات المسرح.

وخلال الفقرة المسرحية، سافر الحضور مع البطلة المحبوبة «أليس» إلى عوالم جديدة؛ حيث توجد أرضٌ كلّها سحر وغرائب، وتشبه بتفاصيلها التي يختلط فيها الواقع بالخيال عالم الأحلام، ليشاهدوا عجائب لم يروها من قبل، وليخوضوا مع صديقتهم أليس مغامرات مثيرةً وحابسةً للأنفاس، وليتعرّفوا إلى شخصيات متنوّعة وخارجة عن المألوف، وليكتشفوا أساطير لا يمكن لأحد تصديقها.