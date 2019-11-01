الامارات | 4 أدباء يناقشون أثر «الجوائز» في الحراك الثقافي العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أدباء يناقشون أثر «الجوائز» في الحراك الثقافي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات اليوم الأول من معرض الشارقة الدولي للكتاب جلسة حوارية بعنوان «صيادو الجوائز».

وجمعت الجلسة التي قدمتها الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد كلاً من الكاتبة والناقدة اللبنانية يمنى العيد، والكاتب والباحث في الأنثربولوجيا السياسيّة المغربي محمد المعزوز، والروائية والأكاديمية السورية شهلا العجيلي، والروائية العراقية ميسلون هادي.

Advertisements

وتطرق ضيوف الجلسة إلى مفهوم صيادي الجوائز، ودور الجائزة في تحفيز الكاتب أو تثبيطه، إلى جانب سلبيات الجوائز، وإيجابياتها، ومدى قدرة لجان التحكيم وخبرتها في اختيار الأفضل من الأعمال الأدبيّة المقدمة، ضمن معايير تعتمد التخصص والشفافية.

وحول هذه التساؤلات، أوضح المعزوز أن الاعتراف بالكاتب من خلال جائزة هو بمثابة إخراجه من منطقة الغربة إلى منطقة الألفة، مشيراً إلى أن العديد من كبار الفلاسفة والمفكرين شاركت أعمالهم في الجوائز، ومنهم من حصل عليها ومنهم من لم يظفر بها.