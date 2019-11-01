الامارات | الحبوب الكاملة تحمي من «السكري» وأمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبوب الكاملة تحمي من «السكري» وأمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية بأن الحبوب الكاملة تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تزخر بالألياف الغذائية التي تحمي من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة.

وأضافت الجمعية أن الحبوب الكاملة غنية أيضاً بفيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، مشيرة إلى أن الكمية اليومية الموصى بها تبلغ 30 غراماً على الأقل، أي ما يعادل أربع شرائح من خبز الحبوب الكاملة.