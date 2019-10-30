ريم مصطفى بدون مكياج.. ومتابعوها: مين دي منعرفهاش

انتشرت صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، للفنانة ريم مصطفى، ظهرت فيها دون مكياج.

وبدت ملامح ريم في الصورة مختلفة كثيرا، وهو ما أثار تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمن التعليقات "مين دي منعرفهاش"، و"إزاي دي ريم مصطفى".

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وشاركت ريم مصطفى في موسم رمضان السابق، بمسلسلي "الوصية" مع أحمد أمين وأكرم حسني، و"أمر واقع"، مع نجلاء بدر، وكريم فهمي.

وتستعد ريم لتصوير مسلسل "شديد الخطورة"، بمشاركة الفنان أحمد العوضي.