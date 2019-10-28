علاقة حميمية تطيح بالنائبة كاتي هيل من الكونجرس.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدمت كاتي هيل، النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، باستقالتها بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع موظف بمكتبها.
ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فقد كتبت كاتي هيل على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي، هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا”.
استقالة النائبة الأمريكية جاءت بعد أربعة أيام من بدء لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب؛ تحقيقا في ادعاءات اتهمت هيل ذات الـ32 عاما بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها.
لجنة الأخلاقيات قالت: “النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونجرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب”.
كاتي هيل نفت هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامت علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك “غير المقبول”.
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