أفضل مكياج مع فستان ذهبي من وحي جنيفير لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - قد تكون جنيفير لوبيز من أكثر النجمات اللواتي يتقنّ اختيار أسلوب المكياج الذي يليق بهنّ، وهي ملكة المكياج البرونزي بامتياز. في إحدى إطلالاتها التي كانت تتألق بها بفستان ذهبي متوهّج، اختارت جنيفير مكياجاً برونزياً يليق بملامح وجهها. وجاء مناسباً تماماً لإطلالاتها خاصة مع تسريحة شعر ذيل الحصان.



إليكِ خطوات تطبيق مكياج مع فستان ذهبي من وحي إطلالة جنيفير لوبيز





1. جنيفير لوبيز من النجمات اللواتي يحرصن على العناية ببشرتهن خاصة أنها تفضّل الإطلالات الطبيعية في أيامها العادية. لذا هي تتأكد تماماً من ترطيب بشرتها قبل المباشرة بتطبيق المستحضر الأول وهو البرايمر الذي تختاره بتركيبة مشرقة يزيد من وهج مكياجها.

بإمكانك أن تختاري YSL Touche Eclat Blur Primer.

YSL Touche Eclat Blur Primer



2. في هذه الإطلالة، اختارت جنيفير ظلال عيون بدرجات ترابية تناسب فستانها الذهبي. دمجت بين اللون البني واللون النحاسي لتحصل على ظلال عيون برونزية ساحرة.

بإمكانك أن تنسّقي ظلال عيونك مع فستانك الذهبي باستخدام لوحة الظلال هذه من Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury



3. لا يكتمل مكياج العيون بالنسبة إلى جنيفير لوبيز من دون قلم الكحل. ولهذه الإطلالة اختارته باللون البني الداكن وزيّنت به خطي الرموش العلوي والسفلي، لتمنح مكياج عينيها بعضاً من الغموض.

بإمكانك أن تختاري Maybelline Unstoppable.

Maybelline Unstoppable



4. الماسكرا في هذه الإطلالة هي سرّ تألق مكياج جنيفير لوبيز، إذ اختارتها بتركيبة ثقيلة. فبدت رموشها كثيفة وطويلة، ما أضفى مزيداً من الإشراق على مكياج عينيها.

إذا كنت تبحثين عن تأثير مماثل من دون اللجوء إلى الرموش الصناعية، بإمكانك أن تختاري ماسكرا L’Oréal Extra Volume Collagen .

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ماسكرا L’Oréal Extra Volume Collagen



5. الهايلايتر بالنسبة إلى جنيفير هو مستحضر أساسي لـ مكياجها البرونزي وهي تختاره بتركيبة السائل، يمكن أن تدمجه مع كريم الأساس الذي تختاره فتصبح سحنتها متجانسة ومشرقة، أو أن توزّعه على أماكن الوجه التي ترغب في إبرازها.

بإمكانك أن تختاري Lancôme Custom Sculpting Drop

Lancôme Custom Sculpting Drop



6. اختارت جنيفير بلاش بدرجات برونزية، إنما مع بعض اللمسة المشرقة بدرجة المشمش حتى لا تبدو ملامحها داكنة.

اختاري Clarins Bronzing and Blush

Clarins Bronzing and Blush



7. أحمر شفاه بتركيبة الغلوس يزيد من نعومة ملامح جنيفير ويناسب أسلوب مكياجها البرونزي، وهي في أغلب الأوقات تختاره بدرجات زاهية.

أحمر شفاه NYX Lingerie بدرجة البيج، يناسب مكياجك البرونزي مع فستانك الذهبي.

أحمر شفاه NYX Lingerie

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