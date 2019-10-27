"مش صاحبتي.. ومبحبش حد يسألني عنها".. رانيا يوسف تتحدث عن نادية الجندي

"مبحبش حد يسالني عنها".. هكذا علقت الفنانة رانيا يوسف، عند سؤالها عن الفنانة نادي الجندي، وذلك في أثناء لقاء لها ببرنامج "عرب وود".

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج، المذاع على قناة "روتانا سينما"، مقطع الفيديو، الذي أشارت خلاله رانيا يوسف، إلى أنه لا توجد أي علاقة مشتركة بينها وبين الفنانة نادية الجندي "مبحبش أتسِئل عن نادية الجندي.. هي مش صاحبتي.. احنا كان بينا عامل مشترك، الأستاذ محمد مختار، والعامل دا مبقاش موجود".

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ويشار إلى أن الفنانة نادية الجندي، كانت متزوجة من المنتج محمد مختار، وبعد انفصالهما، تزوج من الفنانة رانيا يوسف، والذي انفصل عنها أيضا.

ويشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف، انتهت من تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "Jane the virgin".

مسلسل "الآنسة فرح" يتكون من 4 أجزاء، ويشارك في بطولته، إلى جانبها "محمد كيلاني، وأسماء أبو اليزيد"، وهو إخراج أحمد الجندي.