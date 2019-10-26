البشرة المختلطة... أسبابها وروتين العناية بها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - تتطلّب البشرة المختلطة روتين عناية بالبشرة، إذ يتعرّض أصحاب البشرة المختلطة إلى مشاكل جمالية أبرزها التجاعيد والتشققات والبثور واحمرار الوجه وتعرقه، ما يفرض روتينًا جماليًا، على كلّ امرأة تعاني من هذه الشوائب اتباعه بشكلٍ دوري للحد من الإفرازات الدهنية.

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وتتّصف البشرة المختلطة بأنّها تجمع ما بين البشرة الدهنيّة والجافّة في آنٍ معاً، وتمتد المناطق الدهنية في الجبين بالعرض ونزولاً إلى منطقة الأنف والذقن، بينما تتواجد المناطق الجافّة في باقي الوجه، لذا تُعرف هذه المنطقة بالـ Tzone إذ تتخذ شكل حرف الـ T بالانكليزية.

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أسباب البشرة المختلطة

مجموعة كبيرة من العوامل تساهم في تحويل البشرة إلى البشرة المختلطة، ولكن في أغلب الأحيان وبكل بساطة يكون الأمر وراثياً، وفي بعض الأحيان تساهم منتجات العناية بالبشرة بحدوث المشكلة أو تفاقمها فتساعد على جفاف البشرة في مناطقٍ وتجعلها دهنية في مناطقٍ أخرى.

كما أنه يجب التأني قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة المختلطة والتأكد بأنها ستكون مناسبة لطبيعة البشرة، فبمجرد البدء بإستخدام المنتج المناسب ستشعرين بتحسنٍ سريعٍ في بشرتك، وستشعرين بأن المناطق الجافة قد تم ترطيبها، وأن المناطق ذات المنظر اللامع او الدهنية قد خفّت دهنيتها كما أن المسامات سيصغر حجمها شيئاً فشيئاً.

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روتين العناية بـ البشرة المختلطة



1- تنظيف البشرة يومياً:

يجب أن يبدأ روتين العناية بالبشرة بمنظف معتدل ولطيف وقابل للذوبان في الماء. من الأفضل أن تختاري منتجًا يحتوي على مادة جل ويحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة لتقشيرها.

لا تستخدمي المنظف أكثر من مرتين في اليوم - في الصباح وقبل النوم. كذلك طبقيه بلطف على وجهك، كما يجب تجفيف البشرة جيدا بعد غسلها حتى لا تتعرض لمزيد من الجفاف. تجنبي فرك وجهك بالمنشفة أثناء تجفيفها.

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2- ترطيب البشرة يومياً:

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هذا جزء مهم من روتين العناية بالبشرة لأنه يوفر لبشرتكِ المكونات الأساسية والعناصر الفعالة.

خلال النهار ، يجب استخدام كريم واقي من الشمس يحتوي على مرطب، أو أي كريم من اختيارك يتبعه كريم واقي من الشمس

في الليل ، يمكنك استخدام مرطب يحتوي على مضادات الأكسدة والمكونات النشطة التي تبقي بشرتك رطبة ومغذية طوال الليل. يجب أن تحتوي أيضًا على مكونات ذات خصائص مضادة للشيخوخة تحسن نسيج البشرة.

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3- تقشير البشرة أسبوعياً:

المقشر اللطيف هو خيار رائع للبشرة المختلطة. التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ، وينظف المسام من الزيوت ويحد من إفرازها، من ثم يساعد على اقتراب خصائص الجلد لتصبح البشرة متجانسة.

استخدمي مقشر السكر أو القهوة مع إضافة زيت مرطب مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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