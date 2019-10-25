قبل الشتاء.. دراسة تكشف عن علاج نهائي لمرض الأنفلونزا

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن وجود حل جذري لمرض الأنفلونزا، بعد أن استطاع باحث في جامعة جورجيا اكتشاف علاج جديد لمرض الأنفلونزا، يعتمد بشكل كبير على منع تكاثر الفيروس داخل الجسم.

الدراسة الحديثة، أوضحت أنها اكتشفت العلاج بعد تجارب ناجحة، عمل العلاج على إعاقة الفيروس من الانتشار داخل الجسم، ومنع تكاثره حتى القضاء عليه نهائيا.

وقام الدكتور ريتشرد بلمبر، أستاذ الطب بجامعة جورجيا وفريقه البحثي من جامعة إيموري، بتطوير العلاج عن طريق تجربته على الحيوانات وأنسجة مخاطية للبش، بحسب ما نقلته وكلة سبوتنيك.

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وأكد بلمبر أن العلاج فعال على جميع أنواع الأنفلونزا، وتم تجربته أيضا على مرض أنفلونزا الخنازير، إذ يستطع تغيير الجينوم الخاص بالفيروس، الأمر الذي يقلل من حدة الفيروس ويعوق تكاثره، وفقا لنتائج البحث العلمي المنشورة في دورية "ساينس ترانسلشنل ميدسين".

وأطلق العلماء في الدراسة اسم "EIDD-2801" على المادة الفعالة في الدواء، والتي تستطيع عرقلة إنزيم "RNA-Polymerase"، الذي يعمل على تكاثر الفيروس داخل الجهاز التنفسي، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألماية "دويتش فيله".

يذكر أن تقديرات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن الإنفلونزا تصيب سنويا ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص حول العالم، وتتسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بها في وفاة 290 إلى 650 ألف شخص.