رانيا يوسف عن فساتينها: لما أفتح ميعجبش ولما أقفل ميعجبش

أعلنت مذيعة برنامج "عرب وود"، المذاع عبر فضائية "روتانا"، أن الفنانة رانيا يوسف ستكون نجم الأسبوع في حلقة يوم الأحد المقبل من البرنامج.

وظهرت رانيا يوسف خلال برومو الحلقة وهي تتحدث عن فساتينها المثيرة للجدل دائمًا قائلة: "لما أفتح ميعجبش ولما أقفل ميعجبش".

Advertisements

وأبدت رانيا يوسف رضاها عن فستانها الذي أثار الجدل خلال مهرجان القاهرة السينمائي الماضي "فستاني في مهرجان القاهرة حلو قوي".

وتحدثت رانيا يوسف عن عاداتها الغذائية واليومية: " باخد بالي من كميات الأكل اللي باكلها وبفطر بدري"، وكشفت عن عمرها الحقيقي مشيرة إلى أنها ستبلغ 46 عاما في ديسمبر المقبل: "أول 12 هتم 46 سنة".