ألوان سهلة الارتداء هذا الخريف مثل الأسود تمامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - أغلب النساء تميل إلى شراء ألبسة بألوان المحايدة، فهي اختيار آمن، ويمكن تكراره وتنسيقه في مناسبات مختلفة، لكن تجديد الاطلالات يتطلب مزيدًا من الجرأة، ليس في اختيار الصيحات فحسب، بينما في اعتماد ألوان حيوية ونابضة.



ليس الأبيض والأسود فقط هما ما يمكن تنسيقهما بسهولة، بينما هناك قائمة أخرى من الألوان العصرية التي صعدت لموضة هذا العام، وفي الوقت نفسه لا يتطلب تنسيقها مجهود.



في ما يلي مجموعة من الألوان العصرية متعددة الاستخدامات، نعتقد أنها سهلة الارتداء مثل الأسود.



1. الأخضر العشبي

الأخضر العشبي



هذا اللون شديد التنوع وسهل الارتداء. لا يقتصر الأمر على إقرانه بشكل جيد مع الأزياء المحايدة. يمكنكِ اعتماد الأخضر العشبي في اطلالة موحدة "مونوكروم"، أما إذا كننِ لا تجرؤين على هذا الاختيار، فستكون حقيبة أنيقة بالأخضر العشبي خيارًا سهلًا وعصريًّا.



2. البيج

البيج



البيج لون كلاسيكي ، لذا لن تندمي أبدًا على شرائه، بخاصة وأنه يسيطر على موضة خريف وشتاء هذا العام، كنوع من الاستثمار في قطع باقية.

البيج يمكن التعامل معه مثل الأبيض والأسود تمامًا، لكن ما يميزه أنه يمنحكِ مظهرًا أكثر ديناميكية. استلهمي اطلالتكِ بالبيج من دوقة ساسكس، ميغان ميركل، التي تميل إلى هذا اللون الناعم وتعتمده بأنماط متنوعة، بخاصة القطع النهارية مثل معطف الترنش.



3. العنابي

العنابي





بصرف النظر عن حقيقة أنه حرفيًّا اللون المفضل لأغلب النساء عند اختيار طلاء الأظافر ، فإنه أيضًا يمكن أن يجعل اطلالتكِ حيوية ونابضة بالحياة، هذا بالإضافة إلى أن تنسيقه مع ألوان أخرى يعدّ أمرًا سهلًا، فما رأيكِ في اطلالة تمزج بين العنابي والرمادي، أو البيج، أو حتى لون ساطع مثل البرتقالي، جميعها خيارات عصرية تضيف للمرأة لمسة توهج.

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4.الأرجواني

الأرجواني



ظهر اللون الأرجواني على ممشى العروض منذ عامين ، لم يكن واضحًا ما إذا كان عابرًا أم إنه صيحة ستستمر معنا لأكثر من عام، لكن انتهى الأمر بأنه تحوّل إلى لون مفضل وأساسي، ربما لنعومته أو سهولة تنسيقه مع ألوان أخرى. هذا العام تحديدًا يمكنكِ شراء كنزة أو معطف أو حتى بنطلون باللون الأرجواني بجميع درجاته، من دون قلق على مظهرِك.

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