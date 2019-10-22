فيديو.. رانيا يوسف تشارك متابعيها بتمرينات صعبة من "الجيم".. وجمهورها يشجعها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو أثناء أدائها التمرينات الصعبة داخل إحدى الصالات الرياضية. ونشرت "رانيا" مقطع الفيديو، معلقة عليه باللغة الإنجليزية: "فكر في التمرينات بنفس أهمية حضور الاجتماعات". وتلقت الفنانة رانيا عددا من تعليقات متابعيها حول قدرتها على أداء التمرينات الصعبة بسهولة: "عاش يا وحش" "برافو يا رانيا" "عاش يا بطل". ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "Jane the virgin"، حيث يتكون من 4 أجزاء، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، ومحمد كيلاني، وأسماء أبو اليزيد، وإخراج أحمد الجندي.

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