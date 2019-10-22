موديلات فساتين تختارها رؤى الصبان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - تولي الاعلامية رؤى الصبان أهمية كبيرة للفساتين التي تظهر بها، كما تهتم بشكل كبير باطلالتها وتولي. الا أننا ما لاحظناه أنها تركز بشكل كبير على موضة الفساتين الكاب التي تمنحها هالة ممشوقة وتبرز قوامها بشكل رشيق.





تعرفي الى أبرز القصات التي تركز عليها وكيف ترتديها بأسلوبها الخاص.

رؤى الصبان





فستان تعتمده رؤى الصبان يبرزها بشكل أنحف





ابراز الخصر

رؤى الصبان





من يراقب الأزياء التي تختارها رؤى الصبان، يلاحظ جيداً أنها تركز بشكل كبير على الخصر بحيث تختار القفاطين والفساتين المحددة في هذه المنطقة والتي تأتي بتفاصيل مميزة، كالمشدودة أو المزينة بحزام أو بقماش عريض وغيرها...هذا التفصيل مهم جداً في عالم الموضة وينصحه دائماً الخبراء لكل امرأة تريد أن تخفي العيوب في منطقة الخصر أو التفاصيل الزائدة التي لا ترغب بأن تظهرها.

ألوان متنوعة



تحب رؤى التألق بألوان فرحة وجميلة كالأصفر والبرتقالي والأزرق والأحمر وحتى تتوجه في أحيان كثيرة الى لوحة باستيلية في التصاميم. هذه الألوان تعمل على إخفاء العيوب وتظهرها بأسلوب أنحف وتبعد عنها التفاصيل الزائدة.





أوراك مخفية

رؤى الصبان





تركز رؤى في عملية أزيائها على اختيار الفساتين المنسابة والهدلة ذات قماش الشيفون والأورغنزا. هذه الفساتين تخفي عيوب الجسم خصوصاً في منطقة الوركين والأرداف لأنها تتسع تدريجياً في هذه المنطقة. هذه التوجه يمنح الاطلالة أسلوباً أنثوياً وناعم ويبرز رؤى بشكل سلسل وبعيد عن المبالغة.

فساتين تلامس الارض



من القواعد الهامة التي تتبعها رؤى في فساتينها وقفاطينها هي اختيار التصاميم الطويلة التي تلامس الأرض والمزينة بكابات في الجزء العلوي. هذه التصاميم تمنح من ترتديها هالة مميزة ولها تأثير كبير على منح الاطلالة أسلوب أنحف. وهذه بالفعل خطوة ذكية منها لابراز تناسق جسمها بشكل متكامل وخالي من العيوب.

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