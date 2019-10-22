فساتين ملونة للمحجبات من وحي شهد الزهراني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:34 مساءً - تعتمد الإعلامية والفاشينيستا شهد الزهراني على الفساتين الملونة في الكثير من إطلالاتها، وتنسقها بطريقة مميزة، تلهم الكثير من الصبايا المحجبات، تحديدا المراهقات.



و نظرا لسنها الصغيرة، ينعكس أسلوبها الشبابي والأنثوي الناعم على الكثير من هذه الفساتين، وقد يفسر هذا اختيارها للألوان المبهجة والعصرية.

شهد الزهراني بفستان باللون الأبيض لإطلالة ملكية

شهد الزهراني بفستان باللون الأبيض لإطلالة ملكية



بإحدى اطلالاتها البسيطة، اعتمدت شهد الزهراني على فستان بسيط باللون الأبيض، مع الكشكش على منطقة الصدر، والأكمام الواسعة، ونسقت معه اللوك الكلاسيكي للحجاب باللون الأسود، مع كعب عالٍ شفاف، مناسب لإطلالة ما بعد الظهر.



فستان طبقي متدرج باللون الأحمر الجريء من شهد الزهراني

فستان طبقي متدرج باللون الأحمر الجريء من شهد الزهراني



كذلك لفتنا اختيار الفستان الطبقي باللون الأحمر الجريء، وهو مميز إن كنت تفكرين بإطلالة سريعة ولكنها لافتة للأنظار، كما أنها تزيدك طولا ورشاقة، لهذا فهذا الموديل مناسب للصبايا النحيفات ومتوسطات الوزن.



الفستان البليزر مع الكشكش باللون الروز

الفستان البليزر مع الكشكش باللون الروز





هذا التصميم يبدو جذابا وغير تقليدي، والذي يعتمد على ستايل البليزر من الجزء العلوي للفستان، ومن ثم يأتي منسدلا بالطريقة الطبقية من بعد الخصر، لإطلالة مميزة تناسب أوقاتك الكلاسيكية الفخمة، أو الدعوات المهمة.

وأعجبنا كذلك تنسيق الحجاب الأبيض مع الفستان، لتحافظ على اللوك المخملي.

Advertisements



فستان رمادي مع حزام الخصر

فستان رمادي مع حزام الخصر



أفضل الإكسسوارات التي يمكنك اعتمادها مع الفساتين هو حزام الخصر، كهذا اللوك من شهد الزهراني للفستان الرمادي الخريفي، مع حزام خصر غير تقليدي باللون الأسود، نسقت معه شنطة وحذاء الكاحل باللون الأسود، لإطلالة بلمسة كلاسيكية مترفة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرأ أيضاً:

فساتين كم طويل للمحجبات موضة 2020