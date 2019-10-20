بينها مواصلة الليل بالنهار والأدوية.. عادات تسبب الإصابة بـ الزهايمر

حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد نسب الإصابة بالخرف، حيث بلغ عدد المصابين به حول العالم أكثر من 50 مليون إنسان، ويعد نقص النوم من العوامل التي تجهد خلايا الدماغ، ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالخرف، وفقا لموقع "Authority Nutrition ". وذكر الموقع أبرز الأسباب التي تصيب الإنسان بـ "الخرف"، وهي: مواصلة الليل بالنهار عدم النوم لمدة 36 ساعة متواصلة يزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر. Advertisements اضطرابات النوم إهمال علاج اضطرابات النوم، التي تسبب اليقظة خلال الليل، وعدم القدرة على النعاس. الأدوية الاعتماد على الأدوية المنومة يقود إلى الإصابة بـ الزهايمر. نقص النوم نقص عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يومياً، وكلما تزايد النقص كلما زاد خطر الزهايمر. إدمان استخدام الهاتف الذكي يقل النوم بسبب التعرض للضوء الأزرق للشاشات، وللحد من تأثير هذا الضوء ينبغي منع استخدام الهاتف قبل ساعة ونصف من النوم على الأقل.

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