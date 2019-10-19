قرح الفم.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

تقرحات الفم هي مناطق مؤلمة في الفم واللثة، ومعروفة أيضا باسم القرح، ورغم أن معظمها غير ضارة، إلا أن تقرحات الفم قد تكون غير مريحة للغاية وتجعل من الصعب على بعض الأشخاص لمس أسنانهم وتنظيفها بالفرشاة.

تتراوح قرحة الفم في الحجم، وتعتمد الأعراض الدقيقة لقرحة الفم على نوع القرحة التي يعاني منها الشخص، وفيما يلي كل ما تود معرفته عن المرض بحسب موقع "مديكال نيوز توداي":

أعراض قرح الفم

يمكن أن تكون القرحة مؤلمة، وقد يتفاقم الألم بسبب الطعام والشراب وضعف صحة الفم.

تظهر قرحة مؤلمة للغاية في الف.

متتكرر بسرعة كبيرة، لذلك تبدو العدوى مستمرة.

زيادة في حجمها، في نهاية المطاف تتشابك معا لتشكيل قرحة خشنة كبيرة.

يستغرق الأمر 10 أيام أو أكثر للشفاء.

تظهر في أي مكان في الفم.

تميل إلى أن تكون موجودة في الإناث أكثر من الذكور وأكثر شيوعا في البالغين.

تشمل أعراض القرح البسيطة والكبيرة

واحد أو أكثر من القروح المؤلمة التي قد تظهر على الخدين أو سقف الفم أو اللسان.

ظهور الآفات الدائرية التي لها حواف حمراء وتكون صفراء أو بيضاء أو رمادية في المنتصف.

خلال الأعراض الأكثر حدة لقرحة الفم، قد يعاني بعض الأشخاص من الحمى والبطء والغدد المتورمة.

أسباب قرح الفم

السبب الدقيق لقرحة الفم لا يزال غير معروف ويختلف من شخص لآخر.

Advertisements

ومع ذلك، هناك بعض الأسباب الشائعة والعديد من العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم تقرحات الفم، بما في ذلك ما يلي:

الاقلاع عن التدخين.

تناول ثمار الحمضيات وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة أو التوابل.

عض اللسان أو داخل الخد.

الأقواس (كراونز)، وأطقم الأسنان السيئة، وغيرها من الأجهزة التي قد تؤذي الفم واللثة.

حشو الدرس.

التوتر أو القلق.

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث.

الأدوية بما في ذلك حاصرات بيتا ومسكنات الألم.

عوامل وراثية.

قد يصاب بعض الأشخاص بالقرحة نتيجة لحالة طبية مختلفة أو بسبب نقص التغذية.

علاج قرح الفم

في العديد من الحالات، سيقل الألم وعدم الراحة الناتجة عن قرح الفم في غضون أيام قليلة ثم يختفي بعد حوالي أسبوعين دون الحاجة إلى علاج.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من وجود متكرر لقرحة الفم، قد يصف طبيب الأسنان حلاً لتخفيف التورم وتخفيف الألم.

قد يصف طبيب الأسنان غسول فم مضاد للميكروبات أو مرهم ليتم تطبيقه مباشرة على الرقعة المصابة.

هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الانزعاج. علاجات قرحة الفم المختلفة متاحة للشراء عبر الإنترنت.