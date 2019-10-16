أجمل العطور النسائية الفواحة في خريف 2019

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - في الخريف، تحتاج السيدة الى عطر فواح يستمر طويلا على البشرة، يحيطها بهالة من الرقي والكياسة ويعكس شخصيتها. وبما أنه ما من عطر واحد يلائم كل البشرات وكل الاذواق، نعرض لك اختيارات "الخليج 365.نت" لأجمل العطور النسائية الفواحة والثابتة التي تناسب اجواء خريف 2019.
1. Gucci Memoire D’Une Odeur Eau de Parfum
هذا الاصدار الجديد نسبيا من "غوتشي"، تفوح من مقدمته نغمات اللوز المر والبابونج يليها في القلب الياسمين والمسك قبل ان ترسو القاعدة على الفانيليا واخشاب الصندل والأرز، وهي نغمات آسرة تضفي على إطلالتك المزيد من التميز والاناقة.
2. Lancôme Idôle
عطر جديد من لانكوم صدر في العام 2019. لا شك في ان تركيبته عصرية بامتياز، تخاطب السيدة الرومانسية والواثقة في آن واحد. إذ يحتوي في ثناياه على المسك والشيبر والازهار والفاكهة كالاجاص. ولمزيد من الحيوية، أضيفت الى نغماته الحمضيات وتحديدا البرغاموت، الى جانب نغمات الياسمين الهندي. تركيبة فواحة تلائم الخريف الدافئ في الخليج.
3. REPLICA Whispers in the Library من Maison Margiela
عطر من مجموعة "ريبليكا" مستوحى من تلك الهمسات الغامضة التي نسمعها في المكتبة ال
خشبية. هنا يسير الزمن بإيقاع بطيء بعيد عن نمط الحياة المتسارع في الخارج. لذلك تعيد تركيبته ابتكار صورة هذه المكتبة بفضل رائحة الخشب وورق الشمع، مع مزيج من نغمات الفلفل وأخشاب الأرز الدافئة والفانيليا.
4. les eaux de chanel paris-riviera
عطر صدر في بداية صيف 2019، يتميز بعبيره المنعش الوردي والشمسي، مما يعكس الأجواء الناعمة والمشرقة للريفييرا الفرنسية العزيزة على قلب غابرييل شانيل. يتميز بمزيج من الحمضيات والزهور البيضاء. كما يبرز بين نغماته البرتقال من صقلية، وهو ناعم ولاذع في لوقت نفسه، الى جانب النفحات الحمضية للنيرولي.
5. OUAI NORTH BONDI EAU DE PARFUM
عطر تمتزج فيه نغمات المسك الابيض والازهار والليمون الايطالي والماغنوليا والتوت والبنفسج واخشاب الارز والعنبر والصندل والباتشولي. مزيج يذكّر بالرذاذ المتطاير من البحر، انها اجواء استراليا بامتياز.
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
إقرئي أيضاً
عطور متنوعة تليق بطالبة الجامعة
عطور فرنسية فخمة لخريف 2019
أجمل العطور للجامعيات عليكِ تجربتها
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل العطور النسائية الفواحة في خريف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.