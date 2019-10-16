أجمل العطور النسائية الفواحة في خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - في الخريف، تحتاج السيدة الى عطر فواح يستمر طويلا على البشرة، يحيطها بهالة من الرقي والكياسة ويعكس شخصيتها. وبما أنه ما من عطر واحد يلائم كل البشرات وكل الاذواق، نعرض لك اختيارات "الخليج 365.نت" لأجمل العطور النسائية الفواحة والثابتة التي تناسب اجواء خريف 2019.



1. Gucci Memoire D’Une Odeur Eau de Parfum

Gucci Memoire D’Une Odeur Eau de Parfum

هذا الاصدار الجديد نسبيا من "غوتشي"، تفوح من مقدمته نغمات اللوز المر والبابونج يليها في القلب الياسمين والمسك قبل ان ترسو القاعدة على الفانيليا واخشاب الصندل والأرز، وهي نغمات آسرة تضفي على إطلالتك المزيد من التميز والاناقة.



2. Lancôme Idôle

Lancôme

عطر جديد من لانكوم صدر في العام 2019. لا شك في ان تركيبته عصرية بامتياز، تخاطب السيدة الرومانسية والواثقة في آن واحد. إذ يحتوي في ثناياه على المسك والشيبر والازهار والفاكهة كالاجاص. ولمزيد من الحيوية، أضيفت الى نغماته الحمضيات وتحديدا البرغاموت، الى جانب نغمات الياسمين الهندي. تركيبة فواحة تلائم الخريف الدافئ في الخليج.



3. REPLICA Whispers in the Library من Maison Margiela



عطر من مجموعة "ريبليكا" مستوحى من تلك الهمسات الغامضة التي نسمعها في المكتبة ال

Maison Margiela

خشبية. هنا يسير الزمن بإيقاع بطيء بعيد عن نمط الحياة المتسارع في الخارج. لذلك تعيد تركيبته ابتكار صورة هذه المكتبة بفضل رائحة الخشب وورق الشمع، مع مزيج من نغمات الفلفل وأخشاب الأرز الدافئة والفانيليا.

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4. les eaux de chanel paris-riviera

les eaux de chanel paris-riviera

عطر صدر في بداية صيف 2019، يتميز بعبيره المنعش الوردي والشمسي، مما يعكس الأجواء الناعمة والمشرقة للريفييرا الفرنسية العزيزة على قلب غابرييل شانيل. يتميز بمزيج من الحمضيات والزهور البيضاء. كما يبرز بين نغماته البرتقال من صقلية، وهو ناعم ولاذع في لوقت نفسه، الى جانب النفحات الحمضية للنيرولي.



5. OUAI NORTH BONDI EAU DE PARFUM

OUAI NORTH BONDI EAU DE PARFUM

عطر تمتزج فيه نغمات المسك الابيض والازهار والليمون الايطالي والماغنوليا والتوت والبنفسج واخشاب الارز والعنبر والصندل والباتشولي. مزيج يذكّر بالرذاذ المتطاير من البحر، انها اجواء استراليا بامتياز.

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