من هي بسنت النبراوي صاحبة مقطع "الشرقية"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتمتاعي، مقطع فيديو للفنانة الشابة بسنت النبراوي، وهي تتحدث عن اللهجة الشرقية، مستنكرة التنمر الذي يحدث من قِبل البعض على المُتمسكين بأصل اللهجة، من خلال مقطع ساخر لم تتخط مدته الدقيقة الواحدة.

وتفاعل العديد من الرواد مع المقطع، مشيدين بطريقتها، وأسلوبها الساخر المُتزن.

وبالبحث عن صاحبة المقطع، تفاجأ البعض أنها بطلة الأغنية الشهيرة "بسبوسة" التي قدمتها في شكل استعراضي مع الفنان أكرم حسني خلال أحداث المسلسل الكوميدي الشهير "الوصية".

الأمر الذي جعل "النبراوي" تعيد تحديث مقطع الفيديو من جديد،، مُعلقة: "الناس مستغربين إزاي أنا غنيت مع أكرم حسني أغنيه بسبوسة وإزاي بتكلم كده دلوقتي".

متابعة: "أحب أقولكم عادي ياجماعه والله مفيهاش حاجة وبعدين مش كلنا بنتكلم كده في الشرقية بعض القرى بس وبعدين أنا بعرف أتكلم كده وكده عادي".

ويسلط "هُن" الضوء على أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة بسنت النبراوي.

- كانت تعمل مضيفة جوية في إحدى شركات الطيران، قبل اتجاهها للتمثيل.

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- تقدم العديد من الفيديوهات الساخرة، عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك" والتي ساعدتها في انطلاقها نحو التمثيل.

- كان أول دور لها مشاركتها بمسلسل "الوصية" أمام أكرم حسني، والتي لعبت من خلاله دور "بسنت".

- عُرفت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باسم "بسبوسة" بسبب أغنيتها الشهيرة "بسبوسة" التي قدمتها مع أكرم حسني، خلال أحداث المسلسل.

- شاركت في مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد برمضان 2019.

- شاركت في المسلسل الكوميدي "سريع سريع" مع الفنانة ميس حمدان.

- من المُقرر ظهورها في إحدى حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك، الجزء الثالث، الذي يعرض حاليًا على فضائية ON.