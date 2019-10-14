الخطوات التي يجب أن تتبعيها لرسم العيون بشكل محترف

تركّز المرأة عند تطبيق المكياج على ابراز جمال عينيها من خلال اتقان رسمهما بطريقة محترفة، ولكن غالباً ما لا تتقن المرأة الخطوات اللازمة. في هذا الموضوع اليوم ، يمكنك الاطلاع على خطوات رسم العيون بواسطة الآيلاينر وقلم الكحل وظلال العيون.



ما هي الخطوات الاساسية لرسم العيون؟





- في البداية، لا بد من تحضير البشرة من خلال تنظيف العينين جيداً ومن ثم تطبيق الكريمات المرطبة في محيط العينين، ثم ابدئي بتطبيق المكياج، حيث تضعين كريم الأساس ومن ثم الكونسيلر لاخفاء الشوائب والهالات السوداء، مع الحرص على توحيد لون البشرة.

- من ثم استعيني بالآيلاينر لرسم العين، حيث تبدئين من الجهة الداخلية على الجفن العلوي، واسحبيه الى الجهة الخارجية، مع رفعه قليلاً الى الأعلى لمنح العين مدىً اضافيّ. ويمكنك عند رسم الخط بالآيلاينر على الجفن العلوي، أن تختري إما رسمه عريضاً أو رفيعاً، تبعاً لحجم عينيك. فالخط العريض مفيد للعين الصغيرة، في حين أن الخط الرفيع مناسب أكثر للعين الصغيرة.



- بعدها استخدمي ظلال العيون السوداء والرمادية الداكنة لتطبيقها على الجفن العلوي لابراز العينين بطريقة أكثر وضوحاً. ابدئي أيضاً من الجهة الداخلية حتى الجهة الخارجية، واحرصي على مده قليلاً بشكل متساوٍ مع خط الآيلاينر لتحصلي على المكياج الملائم.

- بواسطة ظلال العيون السوداء، ارسمي خطاً عريضاً عند الجفن السفلي، واجعليه عريضاً نسبياً لتبرزي شكل عينيك بطريقة أفضل، واحرصي على البدء أيضاً من الجهة الداخلية حتى الجهة الخارجية، مع التأكد على ان يلتقي الخط السفلي مع الخط العلوي لتحديد أكبر ورسم أكثر بروزاً.

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