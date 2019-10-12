أعراض وأسباب سرطان المعدة وطرق الوقاية

يحتل سرطان المعدة المرتبة الثالثة من حيث معدل الانتشار بين أمراض السرطان المختلفة، لذلك يقدم موقع "هن" أعراض وأسباب سرطان المعدة حسبما ذكرها الموقع العالمي مايو كلينك.

أعراض وأسباب سرطان المعدة

الشعور بالضيق وعدم الراحة أو بأوجاع، في الجزء العلوي من البطن.

الانتفاخ أو القيء بعد تناول الطعام.

انعدام الشهية وفقدان الوزن.

الشعور بالضعف نتيجة لفقر الدم.

وجود دم في القيء.

الشعور بغثيان دائم ودون سبب واضح.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

التعرض للجرثومة المعروفة باسم "الملوية البوابية" (Helicobacter pylori) التي تسبب تلوث الغشاء الداخلي للمعدة، أحد أسباب الإصابة بسرطان المعدة الرئيسية.

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حدوث طفرة في الحمض النووي للخلية، تتسبب الطفرة في نمو الخلايا وانقسامها بسرعة ومواصلتها للعيش في حين تموت الخلايا الطبيعية. تكوّن الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا يمكنه التفشي إلى التشريحات المجاورة. ويمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم لتنتشر في الجسم بأكمله.

تناول بعض الأطعمة: مثل الأطعمة المدخنة، المجففة، المملحة أو التي تحتوى على التوابل، حيث تزيد من كمية النِترات (Nitrate) في المعدة، وعند تناول هذه المواد بكميات كبيرة تتعرض في داخل المعدة إلى تغييرات كيميائية تحوّلها إلى مواد مسرطِنة.

بالإضافة الى أن التدخين وتناول المشروبات الكحولية بإفراط من الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في الجزء العلوي من المعدة.

علاج سرطان المعدة

في الحالات التي يتم فيها الكشف عن سرطان المعدة في مرحلة متقدمة، فإن المعالجة تتركز، عادة، في توفير أسباب الدعم والإسناد للمريض، من حيث المحافظة على نظام غذائي سليم وتقديم العلاجات المسكنة للآلام.

وقد تحتاج بعض الحالات أحيانا، إلى إطعام المريض عن طريق فتحة خاصة محدثة في جدار البطن توصل الى المعدة مباشرة، وهو ما يعرف باسم "فغر المعدة"، إطعام المريض، أحيانا، من خلال فتحة محدثة إلى داخل الأمعاء، وهو ما يعرف باسم "فغر الصائم".

طرق الوقاية من سرطان المعدة

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات. حاول اختيار نظامًا غذائيًا غنيًا بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملونة.

التقليل من تناول الأطعمة المدخنة والمالحة. لحماية معدتك.

الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة فضلاً عن عدة أنواع أخرى من السرطان.