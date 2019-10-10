موديلات معاطف موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - برزت تشكيلة مميزة من المعاطف التي كشفت عنها دور الأزياء الإيطالية خلال أسبوع الموضة في ميلانو للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020.



"الخليج 365" رصدت لكِ أحدث موديلات المعاطف لتتعرفي على إتجاهات موضة 2020، وتخبرك بالتصميم الذي يناسب شكل جسمك.





معاطف مطبعة من أسبوع ميلانو

Marco Rambaldi



احتوت مجموعات الأزياء الجاهزة ربيع 2020 على قطع إستثنائية ومن أبرزها المعاطف الطويلة ذات الخامات الخفيفة والمزينة بالطبعات الملونة، من جهتنا وقعنا في عشق الموديلات الكاميل المزدانة برسومات بألوان هادئة من توقيع Act N°1 والمعطف مزدحم النقشات من برادا Prada والموديل البرتقالي ذي النقشات الناعمة من ماركو رامبالدي Marco Rambaldi، وكلها قطع تناسب طويلات القامة.





معاطف بأزرار على الجهتين موضة 2020

Max Mara



تتعاقب المواسم ولا تغيب موضة المعاطف المزودة بأزرار على الجهتين Double breasted coats، وحرصت أسماء كبيرة في قطاع الموضة على تقديمها بخامات خفيفة تناسب طقس المواسم الإنتقالية، وفي مقدمتها N°21 وماكس مارا Max Mara، نرشح هذا الستايل للنحيفات خاصة في القسم العلوي من قوامهن.





معاطف ملونة موضة ربيع 2020

Prada





أكتظت خشبات العروض الإيطالية هذا الموسم بالمعاطف ذات الألوان الجريئة، فطغى اللون البرتقالي الصارخ على مجموعة برادا Prada، وقُدم بأكثر من تصميم، وننصح به السمراوات.





معاطف جلد من أسبوع ميلانو

Calcaterra



حرصت ماركات كثيرة على تقديم المعاطف الجلد التي تؤمن الفخامة والحماية من الأمطار، وأحببنا الموديل الطويل الواسع من توقيع ماركة Calcaterra ويناسب مختلف أشكال القامات ويمكن تنسيقه بكل سهولة مع مختلف اللوكات النهارية والمسائية.

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معاطف مخططة لإطلالة كاجوال

معاطف مخططة



يبدو أن صيحة الطبعات المخططة بشكل عمودي قد طالت حتى المعاطف حيث صادفناها لدى ماركة Vivetta، فتألقت إحدى العارضات بتصميم مميز بياقات العريضة والقصة غير الملاصقة للقامة نرشحه للقصيرات.

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