للمحجبات: قطعة أساسية بخزانتكِ هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - اطلالات الشتاء الأنيقة بدأت في التألق والظهور من خلال مدونات الموضة المحجبات، وقد ظهرت موضة التنورة البليسيه الشتوية كقطعة أساسية بخزانتكِ هذا الموسم، لاطلالة عملية ومحتشمة، كما أنّ تصميمها الطويل والواسع يجعلها مثالية للصبايا المحجبات.



تنسيق التنورة البليسيه أمر قد يأخذ منكِ بعض الوقت قليلًا، لأنها من القطع التي تناسب الكثير من الصيحات والأزياء العصرية لديكِ، لهذا اخترنا لكِ اليوم أكثر من اطلالة بالتنورة الشتوية من وحي الفاشينيستات المحجبات.





مع الجاكيت الجلد القصير

مع الجاكيت الجلد القصير





اختارت مدونة الموضة أمينة خان التنورة البليسه باللون الأسود، ونسقت معها الجاكيت الجلد القصير، وهو من أفضل القطع التي تناسب التنورة بشكل عام، وتمنحكِ اطلالة محتشمة.



واختارت حذاءً شتويًّا بكعب عالٍ برباط أمامي باللون الأسود لاطلالة كاجوال عصرية، مع الشنطة الكروس بدرجات البيج، والتي كسرت حدة اللون الأسود الداكن.





مع البليزر وحزام الخصر

مع البليزر وحزام الخصر





بينما اعتمدتها سمر البارشا هذا الخريف مع البليزر الطويل، باختيار التنورة الكاروهات والتي تُعتبر أحد التصميمات العصرية لصيحة التنورة المكسرة، مع حزام البليزر الأسود، وأكملت اللوك بحزام الخصر الذي منحها اطلالة رشيقة، ونسقت مع التنورة القصيرة نسبيًّا كولون سميك للمحجبات، وزينت الاطلالة بكعب مدبب روز بألوان الحزام نفسه، لاطلالة متناغمة.





اختاريها مع التوب الصوف القصير

اختاريها مع التوب الصوف القصير





إذا كان لديكِ إحدى القطع الشتوية القصيرة التي يمكن أن ترتديها بالجزء العلوي، فأفضل تنسيق لها هو مع التنانير، وللمسة عصرية وآخر موضة فأفضل خيار هو التنورة البليسيه.

اعتمدت هذا اللوك الفاشينيستا لينا أسعد، مع توب أبيض قصير، وتنورة مطبعة بجلد النمر مكسرة، مع بوت الساق الكريمي، وشنطة بيج صغيرة.

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التنورة البليسيه الجلد مع توب Wrap

التنورة البليسيه الجلد مع توب Wrap





من التصميمات المميزة للتنورة البليسيه تلك التي بخامات الجلد، لاطلالة مثالية للشتاء، كالتي اختارتها المدونة سها مات، مع التوب الأبيض بتصميم الـ Wrap لتمنحكِ اطلالة رشيقة ومميزة، مناسبة أكثر للصبايا الممتلئات.

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