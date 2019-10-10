أنجلينا جولي تختار إطلالات مبهرة للترويج لفيلمها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أنجلينا جولي Angelina Jolie لطالما اعتُبرت واحدة من أكثر النجمات جمالًا وأناقةً في العالم، وفي مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء تفاجئنا دائمًا بخياراتها الرائعة المدروسة بعناية، والتي تتألق بها أنجلينا في فساتين السهرة، أو في الأزياء الرسمية التي تختارها من كبرى دور الأزياء العالمية، ومؤخرًا وخلال الترويج لفيلمها الشهير ماليفسانت Maleficent في جزئه الثاني، شاهدناها في عدد من الاطلالات المبهرة سنتعرف إليها عن قرب أكثر اليوم.



أنجلينا جولي في اطلالة ملكية من رالف أند روسو

اطلالة رائعة في فستان فاخر من رالف أند روسو تألقت بها أنجلينا جولي





مساء أمس وفي حفل افتتاح الفيلم في لندن، شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie وقد تألقت في اطلالة ساحرة اختارت فيها فستان سهرة بتصميم ملكي من رالف أند روسو Ralph&Russo، صُنع خصيصًا لها من قماش التول المشكوك بحبات الترتر البراقة، والمزين بقفص معدني ذهبي عند منطقة الصدر، ورداء بارز الأكتاف تتدلى من خلفها، وقد بدت غاية في الأناقة والجمال.





فستان بتصميم مميز من فيرساتشي اختارته أنجلينا جولي

فستان أسود بتصميم مبتكر اختارته أنجلينا جولي



اطلالة أُخرى لافتة ومميزة تألقت بها أنجلينا جولي Angelina Jolie اختارتها من دار فيرساتشي Versace، وقد تناسب مع أجواء الفيلم وشخصيتها الشريرة التي تلعبها، وكانت عبارة عن فستان أسود من الترتر البراق بقصة الكتف الواحدة، مجموع عند منطقة الورك بدبوس من الكريستال على شكل عقرب، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود ومجوهرات ماسية ناعمة.



أنجلينا جولي Angelina Jolie تخطف الأنظار في اطلالات مبهرة أثناء الترويج لفيلمها الشهير في نسخته الثانية ماليفسانت Malifecent شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيكِ لها حتى الآن.

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