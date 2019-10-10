ماسكات الكولاجين للمرأة الأربعينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - الكولاجين هي أحد المواد البروتينية التي تحتاجها بشرتكِ لنضارتها والحفاظ على شبابها، كما أنها تساعد على الوقاية من التجاعيد، ومقاومة علامات تقدم سن البشرة.

ولكن يقل إنتاج الكولاجين في الجسم مع التقدم في العمر، ولكن يمكنكِ تعويض ذلك إما بالحقن بعيادات التجميل، أو تجربة الوصفات والخلطات التي تحتوي على مواد طبيعية غنية بمادة الكولاجين، والتي نقدمها لـ المرأة الأربعينية للحفاظ على نضارة بشرتها.



ماسك الزبادي والنشا

جربي ماسك الزبادي والنشا



كوب لبن الزبادي

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون طحنًا ناعمًا

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعي الخليط على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافىء ثم البارد.

كرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فعالة.



ماسك البيض والخيار

ماسك البيض



المكونات

بياض بيضة

شرائح من الخيار

قطرة صغيرة من اللبان المرّ

ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري هذه التجربة مرتين بالأسبوع، لمقاومة تجاعيد البشرة والحفاظ على نضارتها.



ماسك البرقوق والقهوة

ماسك البرقوق



المكونات

برقوق مهروس ناعم

كوب من القهوة الطازجة العضوية المخمّرة



اخلطي البرقوق المهروس مع القهوة المُخمّرة بكميات متساوية بحسب حاجتكِ.

يُوضع الماسك على البشرة، ويُترك 15-20 دقيقةً حتى يجفّ.

تُغسل البشرة بالماء، ثمّ تُرطّب.

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