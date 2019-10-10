أجمل عطور الياسمين لشتاء منعش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أزهار الياسمين، شذاها لا يقاوم. لذلك، تدخل خلاصتها الزكية في تركيبة ما يقارب 83% من عطور النساء. تتميّز أزهار الياسمين برائحتها الناعمة والمنعشة والحلوة في آن واحد. كما انها تستمر طويلا وتحيط السيدة بهالة من النفحات الأنثوية الناعمة.



إليكِ أجمل عطور الياسمين للشتاء المقبل:



See By Chloe

See By Chloe



في عام 2012، أطلقت دار كلوي عطر See By Chloé الذي يحتوي على روائح زهر التفاح والبرغاموت ونفحات الياسمين. أما المكوّنات الأساسية فهي مزيج من المسك وخشب الصندل.



Elie Saab Le Parfum for Women

Elie Saab Le Parfum for Women



حصد هذا العطر من إيلي صعب إعجاب الكثير من السيدات. كما حقق نسبة مبيعات عالية فهو يتميز برائحته الأنثوية الساحرة، غنيّ بنفحات الياسمين والباتشولي وأخشاب الأرز وزهر البرتقال وعسل الورد، ما يجعله عطراً دافئاً وناعماً وفي الوقت نفسه.



Bulgari Jasmin Noir Eau de Parfum

Bulgari



هذا العطر من بولغاري يشكل مزيجا ساحرا، يجمع بين الروائح الخشبية والزهور مع خلاصة عرق السوس واللوز، ما يجعل رائحته غنيّة وعميقة تثير فضول الجميع من حولك.



Guerlain Shalimar

Guerlain Shalimar



أطلق جاك غيرلان عطر شاليمار عام 1925 وهو أحد العطور القليلة التي لا تزال موجودة إلى الآن. يتألف العطر من روائح الحمضيات، ويسيطر الليمون والبرغاموت على مقدّمته، فيما يغتني قلبه برائحة الياسمين والورد، لترتكز في قاعدته روائح الفانيليا وفول التونكا والعنبر الرمادي.

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Joy – Jean Patou

Joy



تمّ طرح عطر جوي للمرّة الأولى في العام 1929 باعتباره "أغلى عطر في العالم"، وما زال يعتبر واحداً من أفضل العطور، إن لم يكن أفضل عطور الياسمين بشكل مطلق. وتأتي مع رائحة الياسمين روائح مسك الروم، وأزهار الإيلنغ، والكمثرى، والورد.



Burberry for Women

Burberry



هو عطر حسي تفوح من مقدّمته رائحة البرغاموت والتفاح الأخضر والكشمش الذي يتبعه الياسمين وخشب الأرز. وعلى الرغم من أن رائحة الياسمين تنبعث بوضوح من العطر فهو ليس قوياً مثل عطور الياسمين الأخرى ما يجعله خياراً مناسباً لكل الأوقات.



Carolina Herrera for Women

Carolina Herrera



عطر كارولينا هيريرا هو تجسيد للعطور الزهرية. تم طرح هذا العطر في العام 1988، ويتميز بتركيبته الدافئة من العنبر والخشب فيما تفوح من قلبه نغمات الياسمين الغنيّة.

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